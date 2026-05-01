El máximo accionista del CD Tenerife celebrado el ascenso a Segunda División y adelantó que Cervera seguirá la próxima campaña como «comandante de este proyecto»

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, ha celebrado el ascenso a Segunda División en el césped del Heliodoro Rodríguez López, señalando que el equipo «ha estado primero de principio a final, lo que significa que hay un trabajo bien hecho«. Y, destacó que el club tiene una «afición de Primera División y que era muy importante salir de una categoría tan difícil para hacer un proyecto de garantía».

«Nuestra afición es una afición de Primera División y nosotros no podíamos ser menos. Hemos estado muy bien y aquí tenemos nuestro premio». En este sentido, señaló que estar al frente del Tenerife es una «gran responsabilidad» e indicó que «era muy importante volver a salir de ahí, por presupuesto, por muchísimas cosas. Y para nosotros, para hacer un proyecto de garantía, cuanto antes salir de ahí era muy importante. Se ha conseguido un año, como he dicho, gracias al empuje de todos».

García, además, puso en valor la gestión realizada para rescatar al club, recordando que «muy pocos habrían dado el paso de entrar en un momento institucional tan delicado», con la entidad «navegando en aguas turbias» y rodeada de conflictos de intereses por parte de personas ajenas al fútbol.

Rayco García: «La primera brega está ganada, ahora vamos a por la segunda».

El máximo accionista destacó que el éxito del ascenso es la prueba de que se ha trabajado «con corazón» y rodeado de un equipo de profesionales excelentes se ha podido revertir la situación. «A veces en la vida das un paso atrás para dar dos adelante», reflexionó, subrayando que el objetivo final es devolver al Tenerife al lugar que su afición merece, la Primera División.

En cuanto al banquillo, confirmó que «salvo algo excepcional», Álvaro Cervera seguirá siendo «el mister, elcomandante» del proyecto. El propio Cervera reafirmó su intención de quedarse: «Estamos contentos aquí. Esperamos mantener esta ilusión y dejar atrás la tristeza de los últimos tiempos».

​