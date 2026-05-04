El Ayuntamiento rinde tributo a la plantilla blanquiazul tras recuperar la categoría profesional en una temporada marcada por la ilusión

El alcalde de Santa Cruz recibió este lunes al Club Deportivo Tenerife en el Salón de Plenos para festejar su ascenso a Segunda División. La corporación municipal, la directiva y los jugadores participaron en este acto institucional tras el éxito deportivo del pasado viernes. Esta recepción oficial reconoce el esfuerzo de un equipo que devuelve la alegría a toda la isla de Tenerife.

Santa Cruz recibe al CD Tenerife tras su ascenso a Segunda División / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

José Manuel Bermúdez presidió el evento junto a la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, y los miembros de la corporación. El alcalde recordó el vínculo histórico del club con la ciudad desde su fundación y la presencia de la cruz en su escudo. Los ciudadanos agradecen este logro que permite a la capital tinerfeña progresar mediante la felicidad de sus seguidores.

El regidor entregó a Felipe Miñambres una escultura del pórtico original del estadio Heliodoro Rodríguez López durante la ceremonia. Esta obra del artista Alfonso Escalero simboliza el agradecimiento por engrandecer la historia deportiva del municipio. Por consiguiente, el Ayuntamiento destaca el valor de los intangibles como motor de recuperación del orgullo chicharrero.

Protagonistas de una gesta colectiva

El presidente del club, Felipe Miñambres, regaló al alcalde una camiseta firmada por toda la plantilla de la temporada actual. Miñambres afirmó que lo más importante en la vida es generar ilusión y hacer felices a las personas de una isla. Además, el dirigente valoró este momento como uno de los más especiales de su trayectoria personal y profesional.

Álvaro Cervera se emocionó al recordar el papel fundamental de sus futbolistas en la consecución del objetivo marcado. El entrenador reconoció que el equipo pone de nuevo a Tenerife en el mapa del fútbol nacional gracias al ascenso. Sin embargo, Cervera otorgó todo el mérito del reconocimiento a sus jugadores por su trabajo diario sobre el césped.

Compromiso de futuro y cierre musical

El capitán Aitor Sanz tomó la palabra en representación de todos sus compañeros para agradecer el apoyo de las instituciones. Sanz valoró especialmente la ayuda municipal en los momentos más delicados que atravesó la entidad deportiva recientemente. De igual modo, el jugador prometió seguir peleando para que el club crezca junto al aliento de su afición.

La Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife puso el broche de oro a la jornada con sus notas musicales. Los músicos interpretaron un pasodoble a la llegada de los deportistas y el himno oficial al finalizar la recepción. Finalmente, los asistentes abandonaron el consistorio en una jornada cargada de simbolismo y orgullo para el deporte canario.