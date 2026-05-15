Canarias lidera el descenso de la inmigración irregular en Europa

La Ruta Canaria registra la caída más drástica de la Unión Europea frente al repunte del Mediterráneo occidental

La llegada de migrantes a Canarias bajó un 78 % durante el primer cuatrimestre de 2026 debido a la vigilancia en origen. Frontex contabilizó 2.331 entradas en las islas, mientras que en toda Europa el descenso fue solo del 40 %. Gambia, Senegal y Guinea destacan como los principales países de procedencia en esta ruta atlántica.

Un inmigrante en el puerto de Arrecife el pasado día 6. EFE/ Adriel Perdomo

La ruta hacia el Archipiélago canario experimentó el mayor retroceso de todos los trayectos migratorios hacia la Unión Europea. En concreto, la llegada de personas de forma irregular cayó un 78 % respecto al año anterior. Este dato supera con creces la media de descenso del continente europeo.

Este resultado positivo guarda relación directa con la cooperación internacional entre varios países. España y la Unión Europea trabajan junto a Mauritania, Senegal y Gambia en labores preventivas. Estas medidas de seguridad en las costas africanas frenan la salida de embarcaciones.

Por consiguiente, la región de África Occidental muestra una tendencia a la baja muy consolidada. Las autoridades registraron poco más de 2.300 casos en los primeros cuatro meses. La vigilancia conjunta explica esta reducción drástica en una de las rutas más peligrosas.

Situación en el resto de fronteras

La Unión Europea detectó un total de 28.500 entradas irregulares en todo su territorio. Esta cifra global supone un descenso del 40 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, no todas las rutas siguen esta evolución positiva según el informe.

El Mediterráneo occidental sufrió un incremento del 50 % con unas 5.200 detecciones. Este trayecto incluye los accesos por el estrecho de Gibraltar hacia la península. Es la única gran ruta que muestra datos al alza en este informe.

En cambio, las rutas del Mediterráneo central y oriental concentran la mayoría del flujo. Ambas zonas suman dos tercios de todas las entradas detectadas en la Unión. A pesar de su volumen, las dos registran bajadas de entre el 32 y 46 %.

Drama humanitario y otras rutas

La ruta de los Balcanes y la frontera terrestre oriental también presentan menos actividad. Los cruces en estas zonas cayeron un 19 % y un 49 % respectivamente. Asimismo, los intentos hacia el Reino Unido por el Canal de la Mancha bajaron casi a la mitad.

No obstante, las cifras de fallecimientos empañan la reducción del tráfico de personas. Más de 1.200 personas perdieron la vida en el Mediterráneo en lo que va de año. Frontex advierte de la persistencia de este drama humano en las fronteras marinas.

Finalmente, las nacionalidades de origen varían según la zona de entrada elegida. Afganistán, Sudán y Yemen destacan en los accesos hacia Grecia y Bulgaria. Mientras tanto, Bangladés y Somalia lideran las salidas desde las costas de Libia.