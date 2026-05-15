‘Terrero y gloria’ ofrece este domingo el duelo entre el Tegueste y el Almogarén

Se podrá seguir en directo, desde las 11:40 horas, en Canarias Play y el canal de YouTube de Deportes y a las 17:55 horas en diferido en Televisión Canaria

Televisión Canaria emite este domingo 17 de mayo una nueva entrega de ‘Terrero y Gloria‘ con el enfrentamiento entre CL Almogarén y CL Tegueste, correspondiente a la 12ª jornada del Torneo Disa – Gobierno de Canarias de Primera 2026.

El encuentro podrá seguirse en directo desde las 12:00 horas en el canal de Deportes de TVC en YouTube, la plataforma Canarias Play y rtvc.es, y en diferido a las 17:55 horas a través del canal TDT de Televisión Canaria.

El programa se traslada hasta el Terrero José Manuel Hernández, en Valsequillo, Gran Canaria, para ofrecer el duelo en la cumbre del Grupo C entre el líder imbatido, CL Tegueste, y el segundo clasificado, CL Almogarén, una de las grandes revelaciones de la temporada.

El conjunto grancanario contará con un potente tridente formado por los hermanos Déniz, Álvaro (PB) e Ismael (PC), junto al veterano Cristo Hernández “Pollo del Callejón”, mientras que el equipo tinerfeño estará liderado por el puntal A Mamadou Camara “Pollo de Bamako”.

La previa contará con el análisis en plató de Beatriz García y José Manuel Pitti, que desgranarán las claves del enfrentamiento y el estado de ambos equipos.

Entrevistas, reportajes y toda la actualidad de la lucha canaria

La retransmisión contará con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y la participación del colaborador Juan Espino Dieppa “El Trota”. Tras el encuentro, el programa ofrecerá entrevistas a pie de terrero de la mano de Jorge Benítez y, desde el set instalado sobre la arena, un repaso a los choques más destacados de la jornada en las competiciones regionales, además de varios reportajes exclusivos.

Entre los contenidos de esta entrega destaca la entrevista al puntal A Miguel Hernández “El Majorero”, que pondrá fin a su etapa en el CL Saladar de Jandía al término de la temporada. El programa también se desplaza a Tegueste para conocer la historia de Erick Morín, capitán del equipo y referente del club tras 24 años defendiendo sus colores.

Además, “Terrero y Gloria” abordará la actualidad de la competición femenina con los cruces de cuartos de final del Torneo Disa – Gobierno de Canarias 2026, con la participación del CL Santa Rita de Lomo Los Frailes, uno de los equipos más laureados en la actualidad.

El espacio también se hará eco del inicio de la segunda edición del “Desafío Bimpape”, una iniciativa impulsada por el Cabildo de El Hierro que acerca la lucha canaria a los centros educativos desde una perspectiva pedagógica y participativa.

En Tenerife, el programa pondrá el foco en la trayectoria de Bernardo “Nardo” Díaz, histórico mandador del CL Llano del Moro, mientras que nuevas entregas de las secciones “Pollito de la arena” y la opinión de “El Trota” completarán el contenido.