‘Crónicas de San Borondón’ se ocupa de OVNIs y «comepecados»

El programa de La Radio Canaria analiza este viernes, a las 22:00 horas, el alcance de la desclasificación de los archivos sobre OVNIs en Estados Unidos



La entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘ de La Radio Canaria dedicará buena parte de su contenido de este viernes a las 22:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, a analizar la repercusión de la reciente noticia sobre el proceso de desclasificación de los archivos OVNIs en poder de los Estados Unidos.

«La iniciativa, anunciada por la Administración Trump la pasada semana, ha ocupado grandes titulares en la prensa dado que el contenido de esos archivos son uno de los misterios de mayor alcance de los últimos años», asegura José Gregorio González, director y conductor del programa. La desclasificación de los archivos OVNIs norteamericanos ha generado una oleada de titulares y ha sido recibida con desigual entusiasmo por la opinión pública y los expertos.

Debate de expertos

«Así es, y se divide entre quienes califican la decisión de hito histórico y ejercicio de transparencia hasta aquellos que la señalan como una cortina de humo vacía de contenido cuyo único objetivo es desviar la atención dentro de Estados Unidos sobre asuntos de enorme calado y preocupación», matiza González.

En el centro de la imagen, José Gregorio González, director de ‘Crónicas de San Borondón, junto a los investigadores sobre OVNIs Luis Javier Velasco (izquierda) y José Figueroa (derecha

Para analizar este asunto, José Gregorio González abrirá una mesa de debate con dos grandes expertos, el periodista José Figueroa, a la sazón representante para Europa del ‘New Paradigm Institute’, uno de los agentes impulsores de este proceso de desclasificación, y Luis Javier Velasco, investigador OVNI y buen conocedor de la vertiente gubernamental del problema OVNI. El espacio contará también con las opiniones de reputados analistas del fenómeno OVNI como son Josep Guijarro, Albert Rosales y Pedro Cantó.

‘Comepecados’

No será la única temática envuelta en misterio en esta entrega de ‘Crónicas de San Borondón’ que también hace un hueco a los ‘comepecados’, uno de los oficios más macabros practicados en ciertas regiones europeas en la Edad Media. Un ‘comepecado’ era alguien que cargaba con los las malas acciones de los muertos comiendo y bebiendo sobre el cadáver del difunt/a para absorber sus pecados antes del entierro.

La sección ‘El Gabinete del Curioseante’, timoneada por Ricardo Martín, analizará esta olvidada figura que estuvo vigente durante siglos y que ha llegado hasta nuestros días envuelta entre mitos y realidades diversas.

Representación de un ‘comepecados’ absorbiendo las malas acciones de una difunta antes de ser enterrada. (Imagen generada por IA)

‘Crónicas de San Borondón’ continúa su andadura como referente radiofónico sobre asuntos que relacionan Ciencia y Misterio. «Siempre con información de primera mano y visión crítica», apostilla José Gregorio González, para añadir que «prueba de ello es que dedicamos un buen tramo de esta entrega del programa a dilucidar en profundidad cuál puede ser el alcance de este paso dado por el gobierno de Donald Trump y qué puede suceder a corto plazo a medida que esta nueva documentación se ponga al alcance de los investigadores», concluye.