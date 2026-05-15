El Gobierno de Canarias analiza el impacto del brote de hantavirus en el sector turístico tras el desembarco del buque en Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reivindicó este viernes la entrega del pueblo canario ante crisis humanitarias y sanitarias. El jefe del Ejecutivo regional respondió así a las críticas por la gestión del crucero afectado por hantavirus en Granadilla. La Consejería de Turismo evalúa ahora si este episodio perjudica la imagen internacional de las islas como destino seguro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación / Gobierno de Canarias – Archivo

Fernando Clavijo remarcó que nadie puede dudar del compromiso de los ciudadanos ante situaciones críticas. El presidente recordó la atención constante que el archipiélago brinda a las personas migrantes. Esta trayectoria avala la actitud generosa de la sociedad isleña durante décadas.

Asimismo, el líder autonómico insistió en que Canarias nunca rechazó el atraque del buque MV Hondius. El Gobierno simplemente exigió garantías sanitarias máximas para proteger a la población local. Estas medidas de seguridad resultaban fundamentales para autorizar la operación en el puerto.

Por ello, el mandatario subrayó que la solidaridad no debe implicar el riesgo de los propios residentes. El pueblo canario entiende perfectamente esta búsqueda de equilibrio entre ayuda y protección. Clavijo defendió con firmeza este derecho a la seguridad pública en todo momento.

Evaluación del impacto turístico

El servicio de estudios de la Consejería de Turismo ya trabaja en un análisis técnico profundo. El objetivo principal es determinar si el brote de hantavirus dañó la marca turística. Los expertos observan con atención la repercusión mediática de este suceso internacional.

En la actualidad, el Ejecutivo prefiere no aventurar conclusiones sobre posibles pérdidas económicas reales. Clavijo afirmó que todavía no conoce el alcance exacto de las consecuencias para el sector. Sin embargo, el encargo del estudio demuestra la preocupación oficial por la imagen exterior.

Mientras tanto, la administración autonómica sigue monitorizando la percepción de los mercados emisores de viajeros. El resultado de este informe permitirá diseñar estrategias de promoción más eficaces. El Gobierno busca asegurar que Canarias mantenga su prestigio como destino vacacional seguro.