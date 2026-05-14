La ministra de Sanidad, Mónica García, responde a las críticas del Gobierno canario y asegura que los protocolos priorizaron una evacuación rápida durante la crisis del ‘MV Hondius’

Mónica García defiende que solo el Centro de Microbiología está acreditado para PCR de hantavirus. Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el único laboratorio “acreditado para dar garantías” en la realización de PCR de hantavirus es el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

Según ha explicado, este centro es el único que, en este momento, cuenta con la certificación necesaria para este tipo de pruebas, en el contexto de la gestión del brote asociado al crucero ‘MV Hondius’.

García ha respondido así a las críticas procedentes del Gobierno de Canarias, al que ha acusado de difundir “desinformación” al sugerir que estas pruebas podían haberse realizado en el archipiélago.

No hay evidencia de mutaciones del virus

Además, la ministra ha defendido que los protocolos internacionales priorizaron una evacuación rápida de los pasajeros a sus países de origen, evitando demoras que pudieran haber complicado el estado de salud de los afectados durante su estancia en territorio canario.

Asimismo, ha señalado que la situación clínica de los casos confirmados se mantiene estable, con el paciente español “mejorando” y sin novedades relevantes entre los 14 ciudadanos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

García subrayó que la coordinación internacional está siendo “escrupulosa” y reivindicó el operativo como un ejemplo de cooperación en salud global, destacando que actualmente no hay evidencia de mutaciones del virus y que todos los países implicados continúan monitorizando los contactos.