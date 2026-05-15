La plantilla de Enfermería en Canarias está compuesta por cerca de 16.000 profesionales, pero existe un déficit en las islas cercano a los 2.000

Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Imagen cedida por el Colegio de Enfermería de Las Palmas

La plantilla de Enfermería en Canarias, compuesta por cerca de 16.000 profesionales, ha aprovechado la celebración del Día Internacional de la Enfermera para reivindicar mejoras urgentes en el sistema sanitario del archipiélago. Entre los actos conmemorativos destacan las V Jornadas Científicas organizadas por el Colegio de Enfermería de Las Palmas, centradas este año en el poder transformador de la profesión como líder de los cuidados de salud.

Durante estas jornadas, celebradas en distintas islas y con una sesión destacada en Las Palmas de Gran Canaria, representantes institucionales y del colectivo enfermero coincidieron en la necesidad de reforzar el papel de estos profesionales. La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, subrayó que el sistema sanitario canario arrastra un déficit cercano a los 2.000 enfermeros, lo que dificulta atender adecuadamente la creciente demanda asistencial.

Aumento de la demanda

Este aumento de la demanda está directamente relacionado con factores como el envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas y el aumento de situaciones de dependencia. Ante este contexto, Mendoza defendió no solo la incorporación de más efectivos, sino también una transformación estructural que permita a las enfermeras asumir plenamente las competencias para las que han sido formadas.

Entre las propuestas planteadas destaca la creación de un nuevo marco estratégico de cuidados que sustituya el modelo actual, considerado obsoleto, por uno centrado en la prevención, la promoción de la salud comunitaria y la atención a la cronicidad. En este nuevo enfoque, las enfermeras desempeñarían un papel protagonista en la gestión y provisión de los cuidados.

Asimismo, se reclamó una reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que reconozca el nivel académico universitario de las enfermeras, eliminando la actual brecha salarial y competencial. Esta medida permitiría además que estos profesionales accedan a puestos de gestión dentro del sistema sanitario.

Otras demandas incluyen el desarrollo pleno de las especialidades enfermeras, con más plazas de formación EIR y más puestos específicos en las plantillas, así como la reforma de la Ley del Medicamento para ampliar su capacidad prescriptora. También se solicitó una revisión del sistema de contratación de personal eventual, considerado excesivamente punitivo.

Frenar la fuga de talento

Estas reivindicaciones buscan frenar la fuga de talento en la profesión, respaldadas por datos preocupantes: según el Consejo General de Enfermería, un 67% de las enfermeras en España sufre ansiedad, un 33% depresión y cerca del 40% se plantea abandonar la profesión en la próxima década.

Con cerca de 16.000 efectivos en Canarias, las enfermeras constituyen la base del sistema sanitario, prestando atención continua en hospitales, consultas y domicilios. Las autoridades presentes en las jornadas mostraron su apoyo a estas demandas, destacando la importancia de situar los cuidados en el centro del modelo sanitario.

El consenso general apunta a que fortalecer la profesión enfermera no es solo una cuestión laboral, sino una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema de salud en el futuro.