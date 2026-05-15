‘Cebollas verdes’ adelanta los preparativos de la Feria ‘GastroCanarias’ 2026

El magacín gastronómico de La Radio Canaria se ocupa este viernes a las 21:00 horas de la puesta a punto de la mayor cita del sector de la Alimentación en las Islas

‘Cebollas verdes’, el programa magacín gastronómico de La Radio Canaria, avanzará este viernes a las 21:00 horas, con redifusión el domingo a las 13:30 horas, los preparativos de la Feria ‘GastroCanarias’ 2026, que abrirá sus puertas el próximo 19 de mayo en Santa Cruz de Tenerife.

La directora y presentadora del espacio, Elena Barrios, abordará junto a la directora de ‘GastroCanarias’, Cristina Hernández, los principales detalles de una cita que se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del sector gastronómico y alimentario en Canarias. La propia Barrios destaca que «esta Feria ha ido creciendo año tras año, y hoy es un referente claro de cómo está el sector, o los sectores, porque todos están representados».

Elena Barrios, dirige y presenta ‘Cebollas verdes’, magacine sobre Gastronomía de La Radio Canaria

La Feria reúne una amplia zona expositiva con aulas de formación, campeonatos oficiales, presentaciones, ponencias y actividades dirigidas a profesionales, además de incorporar nuevos espacios centrados en los retos actuales del sector. Barrios explica que “lo cierto es que ‘GastroCanarias’ está concebida no solo para la visibilidad comercial, sino para el fomento de las relaciones con clientes, la generación de oportunidades y el ‘networking’ profesional a gran escala”.

Café de Agaete

Tras acercarse al universo de la Feria gastronómica, el programa pondrá rumbo al norte de Gran Canaria para descubrir una experiencia vinculada a uno de los cultivos más singulares del Archipiélago. ‘Cebollas verdes’ viajará hasta Agaete para conocer una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en torno al café del Valle de Agaete.

La directora del programa destaca que «el café del Valle de Agaete es una auténtica joya del noroeste de Gran Canaria«, una experiencia que permitirá conocer más sobre este cultivo y sus propiedades junto al ingeniero agrícola Germán Sosa.

‘El café de Agaete, noroeste de Gran Canaria, ha sobrevivido desde el siglo XIX gracias al empeño de medio centenar de familias

‘Cebollas verdes‘ continúa una semana más ampliando su periplo por la geografía canaria para conocer e informar sobre la amplia oferta alimentaria y gastronómica del Archipiélago.