A partir de las 06:00 horas, el espacio de La Radio Canaria analiza la reciente resolución de la ONU que califica la esclavitud racializada como el crimen más grave de lesa humanidad

El programa de La Radio Canaria ‘El Alpende’ abordará este sábado 16 de mayo, a las 06:00 horas, una reflexión sobre la deuda histórica con África a partir de la reciente resolución de la ONU que califica la esclavitud racializada como el crimen más grave de lesa humanidad. “La historia no es un libro cerrado, es un organismo vivo que respira en nuestras calles, en nuestras fronteras y en el color de nuestra piel”, resume su directora, Leny González, como punto de partida de esta entrega.

El espacio se adentra así en las implicaciones actuales de este reconocimiento internacional y plantea preguntas clave: ¿qué significa en el día a día? ¿Por qué, en pleno 2026, países como Estados Unidos o Argentina han votado en contra, mientras Europa ha optado por la abstención? Para “desenredar esta maraña de política, ética y sentimientos”, en palabras de su directora, el espacio reúne a dos voces expertas que aportarán contexto y mirada crítica a un debate aún abierto.

Por un lado, Germán Santana, profesor de la ULPGC y especialista en relaciones hispano-africanas, analizará el marco histórico y político. Desde el origen de las subastas en la bahía de Arguin hasta las reticencias europeas a asumir su pasado colonial, Santana abordará si el sistema económico actual es heredero directo de aquella explotación. Una reflexión “cruda y necesaria” que interpela al presente.

Reparación y memoria

La conversación incorporará también una dimensión más cercana con Carla Corsino, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, que centrará su intervención en los «procesos de sanación», según explica. Más allá de lo jurídico, Corsino pondrá el foco en la identidad y en la necesidad de una reparación que sea también íntima y colectiva, donde las comunidades puedan “reconocerse y nombrarse sin pedir permiso”.

El espacio abordará además el debate sobre el patrimonio africano expuesto en grandes museos internacionales. ¿Deben instituciones como el British Museum o el Louvre devolver piezas como los Bronces de Benín o la Piedra de Rosetta? ‘El Alpende’ plantea si la restitución de estos bienes supone también la recuperación de la memoria y la dignidad de los pueblos a los que fueron arrebatados.

Leny González propone así “un encuentro familiar, ameno y, sobre todo, valiente” para mirar de frente a la historia desde Canarias como territorio puente. Una invitación a reflexionar sobre el pasado para entender el presente y avanzar hacia una memoria compartida.