Televisión Canaria celebra el Mes de Canarias apostando por el documental isleño cada fin de semana

El ciclo de documentales arranca este sábado a partir de las 10:50 horas con ‘Memoria Isleña’ y ‘El sueño del sueño’, y continúa el domingo a las 11:30 horas con ‘Final de peones’

Imagen de ‘Memoria Isleña’ de la Fundación CajaCanarias.

Televisión Canaria celebra el Mes de Canarias apostando por el documental de las islas a través de una programación especial que emitirá producciones con sello canario cada sábado y domingo del mes de mayo. Bajo el lema «Más nuestra que nunca», la cadena autonómica rinde homenaje a la identidad, el patrimonio cultural y la historia del archipiélago a través de historias contadas desde y para las islas. El ciclo arranca este fin de semana con la emisión de los títulos ‘Memoria Isleña, ‘El sueño del sueño’ y ‘Final de peones’, ofreciendo a los espectadores una mirada íntima a las tradiciones, las vivencias populares y las grandes gestas deportivas de nuestra tierra.

La programación especial dará comienzo este sábado 16 de mayo a las 10:50 horas con el primer episodio de ‘Memoria Isleña’, un proyecto documental impulsado por la Fundación CajaCanarias que rescata la tradición oral y destaca el patrimonio humano de los mayores de las islas. Esta producción destaca por propiciar el vínculo entre generaciones, llegando a involucrar a la comunidad educativa en las tareas de investigación y producción audiovisual. De este modo, jóvenes y estudiantes de diversos municipios canarios se convirtieron en los encargados de entrevistar a sus propios abuelos y vecinos, capturando a través de la creación cinematográfica y el relato documental recuerdos, experiencias, realidades culturales y lecciones de vida que de otro modo podrían haberse perdido en el tiempo.

Imagen de ‘Memoria Isleña’ de la Fundación CajaCanarias.

Justo después, el ciclo documental continuará con la emisión de ‘El sueño del sueño’, una obra protagonizada por la presentadora de Televisión Canaria Catha González que se sumerge en los entresijos del ‘backstage’ de la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria coincidiendo con el 50 aniversario de esta cita. Este documental, que ha contado con la colaboración de RTVC y que se encuentra disponible en Canarias Play, revela la cara más humana, el sacrificio y la ilusión de los diseñadores, candidatas y equipos técnicos que trabajan detrás de los focos. A través de la mirada personal de la presentadora, la pieza muestra un testimonio colectivo del amor al carnaval y de la identidad canaria.

Catha González, protagonista del documental ‘El sueño del sueño’, basada en las 48 horas previas de trabajo en torno a la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Domingo; La época dorada del ajedrez en las islas

El domingo 17 de mayo, a partir de las 11:30 horas, el ciclo retoma su emisión con ‘Final de peones’, un largometraje de 57 minutos dirigido por Benjamín Muñoz que recupera la memoria de la etapa dorada del ajedrez en Gran Canaria entre las décadas de los 50 y los 80. El documental rinde un homenaje al Club de Ajedrez Caja de Canarias —campeón de España en 1973 convirtiendo a Las Palmas de Gran Canaria en capital mundial del ajedrez por la FIDE— y destaca figuras como la de José García Padrón. La producción no solo rescata del olvido hitos históricos singulares, como los récords mundiales de simultáneas escolares o las visitas de maestros internacionales como Karpov o Larsen, sino que también muestra el esfuerzo actual por devolver el prestigio a este deporte en las islas de la mano de nuevos talentos.

‘Final de peones’ rememora la etapa dorada del ajedrez en Gran Canaria.

Ventana pública para el talento audiovisual canario

Con este ciclo de fines de semana, Televisión Canaria refuerza su compromiso como ventana pública para la difusión del talento local y la conservación de la memoria histórica de la comunidad autónoma. Asimismo, busca acercar a los hogares contenidos que conectan de forma directa con las raíces isleñas, enriqueciendo el panorama audiovisual del archipiélago y poniendo en valor el esfuerzo de sus creadores en el mes de Canarias.