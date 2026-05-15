RTVC retransmite este domingo la Carrera de las Empresas en su décimo aniversario

Podrá seguirse en directo desde las 10:45 horas en Televisión Canaria, Canarias Play, el canal de YouTube de DeporteTVC y a través de rtvc.es

RadioTelevisión Canaria se suma este domingo 17 de mayo, a las 10:45 horas, a una de las citas deportivas más participativas de Gran Canaria con la retransmisión de la Carrera de las Empresas organizada por CANARIAS7, que este 2026 celebra su décimo aniversario.

La retransmisión podrá seguirse en directo en Televisión Canaria, Canarias Play, el canal de YouTube de DeporteTVC y a través de rtvc.es. Un despliegue multiplataforma que contará con la narración de Fran Fajardo y la intervención a pie de recorrido de Lucía Álamo, que hablará con participantes y organizadores y trasladará a la audiencia el ambiente de la jornada.

RTVC no solo estará presente en la retransmisión, sino que también participará activamente en la propia carrera, que ha alcanzado un nuevo récord de participación con más de 6.300 inscritos. Cámaras, técnicos, redactores y redactoras de la casa se suman un año más a esta jornada multitudinaria que combina deporte, salud y compañerismo fuera del entorno habitual de trabajo.

Trabajadores de RTVC participan en la Carrera de las Empresas CANARIAS7 / Imagen de archivo RTVC

La edición de 2026 mantendrá su recorrido habitual en la capital grancanaria, con salida y meta en la Fuente Luminosa, sobre un circuito urbano de cinco kilómetros que discurre por algunas de las principales vías de la ciudad.

Más allá de su dimensión deportiva, la Carrera de las Empresas refuerza cada año su vertiente solidaria. Parte de los fondos recaudados se destinan a proyectos sociales, con especial protagonismo de la Fundación Canaria Yrichen, centrada en la prevención y tratamiento de adicciones.

Con esta retransmisión, Radio Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público, acercando a la ciudadanía eventos que fomentan el deporte y los hábitos de vida saludables.