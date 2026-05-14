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El Cabildo de Tenerife premia la creatividad en el XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda

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La fotógrafa extremeña Nuria Barragán arrasa en esta edición del Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda dedicada a la fusión entre moda y gastronomía

El Cabildo de Tenerife premia la creatividad en el XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda
El Cabildo de Tenerife premia la creatividad en el XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha designado a los ganadores del XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda, un certamen que este año ha girado en torno a la relación entre la moda y la gastronomía.

La edición ha contado con casi un centenar de fotografías presentadas dentro de una veintena de proyectos creativos, consolidando el certamen como una cita destacada en el ámbito del diseño y la imagen.

La gran protagonista ha sido la fotógrafa extremeña Nuria Barragán, que ha logrado alzarse con el primer, segundo y tercer premio del concurso.

Tres obras de Barragán en el podio

Su obra “Agapa del Jerte” obtuvo el máximo reconocimiento, mientras que “73 deconstrucción de la huerta” y “75 lembranza” completaron el podio en una edición en la que el jurado ha destacado la alta calidad y coherencia de las propuestas.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, subrayó durante la deliberación la importancia del certamen como herramienta para impulsar sinergias entre sectores estratégicos como la moda y la gastronomía.

El concurso, integrado en el programa Tenerife Moda, busca fomentar la creación, la innovación y la proyección nacional e internacional de diseñadores y empresas del sector textil.

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