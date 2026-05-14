La fotógrafa extremeña Nuria Barragán arrasa en esta edición del Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda dedicada a la fusión entre moda y gastronomía

El Cabildo de Tenerife premia la creatividad en el XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha designado a los ganadores del XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda, un certamen que este año ha girado en torno a la relación entre la moda y la gastronomía.

La edición ha contado con casi un centenar de fotografías presentadas dentro de una veintena de proyectos creativos, consolidando el certamen como una cita destacada en el ámbito del diseño y la imagen.

La gran protagonista ha sido la fotógrafa extremeña Nuria Barragán, que ha logrado alzarse con el primer, segundo y tercer premio del concurso.

Tres obras de Barragán en el podio

Su obra “Agapa del Jerte” obtuvo el máximo reconocimiento, mientras que “73 deconstrucción de la huerta” y “75 lembranza” completaron el podio en una edición en la que el jurado ha destacado la alta calidad y coherencia de las propuestas.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, subrayó durante la deliberación la importancia del certamen como herramienta para impulsar sinergias entre sectores estratégicos como la moda y la gastronomía.

El concurso, integrado en el programa Tenerife Moda, busca fomentar la creación, la innovación y la proyección nacional e internacional de diseñadores y empresas del sector textil.