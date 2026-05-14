El evento, Tecnológica Santa Cruz, de innovación y divulgación digital reúne a cientos de asistentes en sus primeras actividades

Tecnológica Santa Cruz ha inaugurado su decimoquinta edición con un lleno absoluto en los primeros actos celebrados en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), donde se han desarrollado las sesiones de TecnoEduca y Tecnológica Charlas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó durante la apertura que el evento se ha consolidado como una cita de referencia nacional en el ámbito de la innovación y la divulgación tecnológica.

La programación de esta edición incluye más de 30 actividades repartidas entre el MUNA y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), con propuestas que abarcan desde charlas divulgativas hasta talleres prácticos y espacios de debate.

Tecnológica Santa Cruz arranca su 15ª edición con lleno absoluto en el MUNA. Ayuntamiento SC Tenerife

TecnoPlay, TecnoFight y TecnoHack

Según la organización, la respuesta del público fue “masiva” desde el inicio, especialmente en las sesiones dedicadas a la educación y la transformación digital, donde se han abordado los retos de las profesiones emergentes.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, subrayó el éxito de convocatoria y el papel del evento como motor de innovación en la ciudad.

La programación continuará durante el fin de semana con actividades como TecnoPlay, TecnoFight y TecnoHack, incluyendo debates, talleres y un hackatón centrado en el uso de datos abiertos para mejorar la calidad de vida en Santa Cruz.