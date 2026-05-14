Alumnos denuncian esperas de hasta cuatro meses en autoescuelas para empezar las clases prácticas mientras el sector reclama más personal y soluciones urgentes

Las autoescuelas atraviesan una situación de saturación debido a la falta de profesorado y examinadores, una problemática que está provocando largas listas de espera para acceder a las prácticas de conducción.

Algunos alumnos aseguran tener que esperar hasta cuatro meses para comenzar sus primeras clases prácticas, mientras los centros reconocen que la elevada demanda les impide atender a todos los aspirantes en los plazos habituales.

El problema, según explican desde el sector, está relacionado con la escasez de exámenes disponibles y la falta de personal encargado de realizarlos.

La falta de examinadores colapsa las autoescuelas y retrasa las prácticas de conducir. RTVC

Dificulta la entrada de nuevos conductores

Las autoescuelas señalan que el sistema actual genera un “círculo vicioso”, ya que al haber menos convocatorias de examen, los alumnos que ya están preparados deben seguir ocupando plazas de prácticas, dificultando así la entrada de nuevos conductores. Muchos centros incluso advierten de las listas de espera antes de informar sobre precios o matrículas.

Ante esta situación, algunos profesionales consideran que la única solución inmediata pasa por ampliar las horas extras de los examinadores, una medida que, aseguran, cuenta con predisposición por parte de gran parte del personal.

Mientras tanto, miles de futuros conductores continúan esperando una oportunidad para avanzar en la obtención de su permiso de conducir.