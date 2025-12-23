Condenado un camionero a ocho meses y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad por conducir bajo la influencia de las drogas y huir tras provocar dos accidentes

Condenado un camionero en Lanzarote por conducir drogado y huir tras provocar dos accidentes. En la imagen, un coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha asegurado que esta condena ha sido posible después de que el Equipo de Investigación de Siniestros Viales investigara al hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Fue sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes y estuvo implicado en dos siniestros viales de los que huyó.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.45 horas del pasado 28 de noviembre. Fue a la altura del punto kilométrico 4,500 de la carretera LZ2, en la vía de servicio hacia el Aeropuerto de Lanzarote.

El conductor perdió el control del camión. Se salió de la vía por el margen derecho e impactó contra el muro perimetral de las instalaciones aeroportuarias.

El conductor huyó en dos ocasiones

Tras el accidente, el conductor abandonó a pie el lugar de los hechos. Accedió sin autorización al interior del perímetro de seguridad del aeropuerto, aunque los agentes lo interceptaron y redujeron.

Los agentes confirmaron que el conductor había protagonizado otro siniestro vial previo, del que igualmente se había dado a la fuga.

En su huida, realizó una conducción temeraria y errática, circulando en zigzag y a gran velocidad durante varios kilómetros, pese a que el vehículo transportaba material de obra.

El conductor fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas. Dio positivo en cocaína, resultado que fue confirmado posteriormente por el laboratorio competente.