Torres celebró que casi 12.000 ciudadanos residentes en el país sudamericano ya cuentan con su nueva nacionalidad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, escenificó este viernes en Montevideo la «reparación moral» a las víctimas de la dictadura franquista en un homenaje a los descendientes de exiliados que han logrado acceder a la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Durante un acto institucional celebrado en el Club Español de la capital uruguaya, el ministro celebró que casi 12.000 ciudadanos residentes en el país sudamericano ya cuentan con su nueva nacionalidad y auguró que la cifra final de expedientes aprobados alcanzará las 50.000 personas. «La nacionalidad no es únicamente un vínculo jurídico, es una reparación moral y una afirmación de pertenencia», reiteró Torres ante decenas de familiares de represaliados.