Paola Hernández: Referente del fútbol femenino

El talento, el esfuerzo y la constancia de Paola Hernández, la han llevado a cumplir dos de sus sueños

Con tan solo 23 años, Paola Hernández ya se ha convertido en toda una referente en el fútbol femenino. Lleva ya nueve temporadas en el Granadilla de Tenerife.

Informa. RTVC.

El talento, el esfuerzo y la constancia de Paola Hernández, la han llevado a cumplir dos de sus sueños: jugar en Primera División y debutar en la selección española. Como así nos ha contado, desde que estaba en el colegio, el deporte siempre fue su pasión.

Para esta joven canaria, uno de sus referentes en el fútbol desde muy pequeña era Iniesta. Sin embargo, ahora afirma que Pedri. Y en cuanto a jugadoras, Weir, Toletti, Pina o Aitana.

Hernández también ha formado parte de las categorías inferiores de la Selección Española. Además, este año ha sumado más de 1.300 minutos jugados.

Imagen cedida.



