En este episodio de altas temperaturas se podrían alcanzar los 37ºC en islas como Fuerteventura y Lanzarote

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago a partir de las 11.00 horas de este domingo, 24 de mayo.

Informa. RTVC.

Esta decisión se adopta, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Imagen archivo RTVC.

Temperaturas máximas

En este episodio de calor se prevé que se puedan alcanzar, e incluso superar puntualmente, en Fuerteventura y Lanzarote, los 37ºC, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas.

Por su parte, en Gran Canaria las temperaturas máximas podrán alcanzar y superar los 34ºC en zonas del interior y vertiente sur, especialmente en las orientadas al sur y oeste; mientras que en las medianías y cumbres de Tenerife y de La Gomera las temperaturas podrán superar, igualmente, los 32ºC, especialmente en las vertientes orientadas al sur.

Vertiente oeste de La Palma

En el caso de las islas de El Hierro y La Palma se espera que este episodio sea algo menos severo aunque podrían alcanzarse y superarse puntualmente los 30ºC, específicamente en las medianías y cumbres del nordeste de El Hierro, así como de la vertiente oeste de La Palma.

Por todo ello, se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.