Las visitas ofrecerán también una mirada detallada a los fondos pictóricos y documentales conservados en la Casa-Museo

La Casa-Museo Tomás Morales, en Moya (Gran Canaria), se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Museos con una jornada especial de visitas técnicas guiadas que se desarrollará este sábado, 23 de mayo.

Imagen cedida.

Según ha informado el Cabildo en una nota de prensa, se trata de una actividad gratuita y contará con un aforo limitado de 15 personas por sesión, que serán a las 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 horas.

Equipo técnico

La propuesta estará dirigida por el equipo técnico de la institución dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, que acompañará a las personas asistentes en un recorrido por las distintas estancias de la casa natal del poeta modernista Tomás Morales, figura fundamental de la literatura canaria y reconocido como el gran poeta canario del mar.

Por su parte, a lo largo de estas visitas, el público podrá profundizar en la vida, obra y personalidad del autor, descubriendo aspectos relacionados con sus procesos de inspiración poética, su entorno familiar y su labor profesional como médico.

Generaciones literarias

Asimismo, se abordará la estrecha relación intelectual y de amistad que mantuvo con los escritores canarios Alonso Quesada y Saulo Torón, integrantes junto a Morales de una de las generaciones literarias más destacadas de las islas.

Las visitas ofrecerán también una mirada detallada a los fondos pictóricos y documentales conservados en la Casa-Museo, permitiendo conocer de cerca el valioso patrimonio cultural que alberga esta tradicional vivienda canaria.