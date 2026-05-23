Concierto benéfico, visitas a unidades militares, sobrevuelo de aeronaves, exposiciones de vehículos y material serán algunas de las actividades que se realizarán por el día de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas celebran su día con un variado programa de actividades en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo acto central se desarrollará este sábado, 23 de mayo, en la Plaza de la Música, donde tendrá lugar el arriado solemne de Bandera, así como un desfile terrestre y aéreo.

Imagen cedida.

Un concierto benéfico, visitas a unidades militares, sobrevuelo de aeronaves, exposiciones de vehículos y material, exhibiciones caninas, jornadas de puertas abiertas, conferencias, simuladores, demostraciones de adiestramiento, son algunas de las actividades que forman parte de la programación elaborada con motivo de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas de 2026, según ha informado el Mando Aéreo de Canarias en nota de prensa.

Evento abierto al público

De esta forma, las unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ubicadas en Canarias, han diseñado un programa de eventos abierto al público y destinado a acercar a la sociedad el trabajo que se hace cada día para «garantizar la seguridad de la ciudadanía, favoreciendo» además un espacio de encuentro y colaboración entre las instituciones civiles y militares.

El acto central de estas celebraciones será el 23 de mayo, en la plaza de Jerónimo Saavedra (conocida también como Plaza de la Música) de Las Palmas de Gran Canaria, donde a las 18.15 horas, habrá un solemne arriado de Bandera, seguido de un desfile terrestre y aéreo por parte de cazas F-18 del Ala 46 con base en Gando.

Unidades militares

Este mismo día, a las 10.00 horas, en dicho lugar se desarrollará el izado solemne de Bandera y la posterior apertura de la exposición estática y dinámica, ya que además de la muestra de vehículos y materiales habrá una serie de exhibiciones dinámicas de las unidades militares que participan.

También en la zona de La Cícer de la playa de Las Canteras, sobre las 13.00 horas, aunque sujeto a las condiciones meteorológicas, se prevé realizar una demostración de un rescate en el mar, lo que correrá a cargo de un helicóptero «Super Puma» del 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento.