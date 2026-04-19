Este lunes arranca la Ruta del Libro de La Laguna

Los participantes en La Ruta del Libro podrán tener acceso a un pasaporte, que deberá sellarse tras sus compras en las librerías colaboradoras

La Laguna acoge a partir de este lunes, y hasta el próximo sábado, La Ruta del Libro, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento, que este año contará con un programa de más de 40 actividades a desarrollar en 17 librerías y establecimientos lúdicos y comerciales.

Imagen cedida.

Además, de forma paralela, se celebrará el Festival Internacional de Títeres La Laguna Titiritando, del 23 al 25 de abril, con su enclave principal en la plaza del Adelantado, según ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Ruta del Libro

Como en la pasada edición, los participantes en La Ruta del Libro podrán tener acceso a un pasaporte, que deberá sellarse tras sus compras en las librerías colaboradoras, a través del cual podrán participar en el sorteo de vuelos para dos personas a El Hierro.

Esta edición contará con la participación de las librerías El Águila, El Refugio, Solicán, Lemus, la Librería Diocesana, Identidad y El Pequeño Baobab, en las que se desarrollará buena parte de las actividades programadas. A ellas se sumarán otros espacios culturales y lúdicos, como la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas, la Fundación México-Canarias, el Espacio La Panera, Canelita en Rama, Soho La Laguna y La Machín Bar.

Centros participantes

Durante los seis días del evento, tendrá lugar la presentación de libros como ‘Saquen sus muertos’, de Rayco Pulido, ‘La condena de las torres bella’s, de Vivien Déniz, y ‘La voz en la rotura’, de María Vera, además de la firma de ejemplares de diversos autores en los centros participantes.

Otras de las actividades incluidas es un Maratón de Lectura, que tendrá lugar en la plaza de la Concepción, el miércoles de 17:00 a 20:30 horas, al que se sumará el taller ‘Lidera tú M*’, el martes de 17:00 a 19:00 horas en Soho La Laguna. Asimismo, la Fundación México-Canarias será la sede de un taller sobre la décima espinela, que se celebrará el jueves a las 18:30 horas.

Los más pequeños podrán asistir a un taller de música para niños de dos a cuatro años, en El Pequeño Baobab, el viernes a las 17:30 horas.