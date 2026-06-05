El consejero comenzó su jornada en Santa Cruz de La Palma, donde asistió a EcoFest 2026, cuya edición combina ocio y educación

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata, desarrolla este 5 de junio una amplia y variada agenda de actividades en la isla de La Palma con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que confluyen distintas iniciativas de educación ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana.

Informa. RTVC.

Esta programación convierte este viernes a La Palma en la capital de las actividades en materia de sostenibilidad y sensibilización ambiental, con eventos en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Imagen archivo RTVC.

En este contexto, Mariano H. Zapata destacó que “La Palma concentra hoy una buena muestra de las actividades vinculadas a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se desarrollan en todas las islas, apostando por unir la educación ambiental, la ciencia y la participación ciudadana para avanzar en la transición ecológica”.

Ahorro de agua

El consejero comenzó su jornada en Santa Cruz de La Palma. En este lugar, asistió a EcoFest 2026, cuya edición combina ocio, educación y concienciación ambiental con el objetivo de seguir sensibilizando a la población. En concreto, en ámbitos como el consumo responsable, la gestión de residuos, el ahorro de agua y energía o la movilidad sostenible.

Se trata de la segunda edición en la capital palmera. Por tanto un evento que se consolida en el municipio tras su llegada en 2025 y que este año refuerza su enfoque educativo y su vinculación con el Día Mundial del Medio Ambiente con puestos informativos y actividades destinadas a acercar la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a la población.

Centros educativas

La programación reúne a centros educativos del municipio, entidades y proyectos vinculados a la sostenibilidad, como Oficinas Verdes de Canarias o RedPromar, en torno a una propuesta que incluye talleres, charlas, dinámicas educativas, espacios de sensibilización y acciones participativas desarrolladas durante toda la mañana.

Tras su paso por Ecofest 2026, Mariano H. Zapata visitó NaturLlanos, una iniciativa de educación ambiental que sitúa a la infancia como eje central del proceso de transformación y aprendizaje colectivo, convirtiendo el espacio público en un entorno de acción educativa.