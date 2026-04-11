Lanzarote celebra este sábado el II Encuentro de Productores

Un encuentro que se enmarca en la conmemoración del Día del Campo 2026, que se celebra con diferentes actividades

El Cabildo de Lanzarote celebra este sábado, 11 de abril, el II Encuentro de Productores con un reconocimiento a jóvenes agricultores y ganaderos de la isla además de una jornada de puertas abiertas.

Según informa el Servicio Insular Agrario, se trata de una actividad que se enmarca en la conmemoración del Día del Campo 2026, que se celebra desde el jueves con diferentes actividades.

El presidente insular y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, ha destacado que «estas jornadas son una apuesta decidida por acercar el sector primario a las nuevas generaciones, fomentar el conocimiento del territorio y reforzar la identidad agrícola y ganadera de Lanzarote«.

Economía local

Asimismo, el responsable insular incidió en que «el contacto directo del alumnado con la actividad agraria permite comprender mejor el esfuerzo del sector y su importancia en nuestra economía local».

Entre las actividades más destacadas figura la muestra del camello canario y la mesa redonda ‘Liderazgo femenino: el alma de nuestro campo’, con la participación de Lourdes Rodríguez (La Molina de Lanzarote), Amor López (Bodegas Erupción), María Guerra Martín (Finca La Sarantontona) y Ascensión Robayna (Ecoagro San Bartolomé).

Además, el programa incluye, el reconocimiento a jóvenes agricultores y ganaderos de la isla.