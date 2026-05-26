Cristina Valido critica la falta de presupuestos y la parálisis del Gobierno central tras la imputación de Zapatero

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, exigió este martes un adelanto electoral al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La parlamentaria nacionalista planteó también una moción de confianza debido a la crisis del Ejecutivo estatal. Esta petición surge tras conocerse la imputación judicial del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). – Eduardo Parra – Europa Press – Archivo

La portavoz nacionalista compareció ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja. Durante su intervención, Valido calificó la situación actual del Gobierno central como un escenario completamente insostenible. Además, la diputada aseguró que la reciente imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero agrava profundamente la crisis institucional.

Por este motivo, la formación canaria no contempla ahora mismo otras alternativas políticas viables. La diputada aclaró que nadie ha puesto una moción de censura formal sobre la mesa. Por lo tanto, el presidente del Gobierno solo tiene dos caminos democráticos para resolver esta parálisis.

Asimismo, Valido lamentó la preocupante falta de respuestas por parte del palacio de La Moncloa. El Ejecutivo central no ha mantenido ningún contacto con los nacionalistas tras las últimas exigencias. Según la parlamentaria, esta actitud gubernamental genera una preocupante desafección de la ciudadanía hacia la política activa.

La pérdida de apoyos parlamentarios

Por otra parte, la representante canaria respaldó abiertamente las últimas advertencias lanzadas por el Partido Nacionalista Vasco. El grupo vasco también duda de que la presente legislatura estatal pueda estirarse de forma natural hasta el año 2027. Para Valido, estas afirmaciones de los socios habituales de Sánchez representan una indudable reflexión de puro sentido común.

En este sentido, la diputada recordó que el pacto de gobierno actual carece de unos Presupuestos Generales aprobados. El Ejecutivo central sufre constantemente para sacar adelante sus proyectos normativos en cada sesión plenaria. De hecho, el gabinete de Sánchez pierde votaciones continuamente por su evidente falta de una mayoría parlamentaria sólida.

Por consiguiente, la portavoz de Coalición Canaria augura un panorama de parálisis legislativa absoluta para los próximos meses. Las líneas rojas de los diferentes grupos parlamentarios aumentan de forma alarmante de cara al futuro. Por todo ello, la negociación de las cuentas públicas del Estado resulta hoy más difícil que nunca.

El futuro de la legislatura

A un año de la fecha electoral teórica, Valido propone abrir un debate profundo sobre la utilidad del Ejecutivo. La diputada se pregunta si merece la pena prolongar esta agonía política durante 12 meses más. Por esta razón, la formación defiende que la ciudadanía debe tomar la palabra urgentemente en las urnas.

Los nacionalistas consideran que una consulta electoral inmediata beneficiaría la salud de la democracia española. Los ciudadanos deben opinar libremente y decidir la composición del nuevo Gobierno en un momento tan convulso. Para la formación, el color político del futuro gabinete estatal resulta secundario en estos momentos de crisis.

Finalmente, Valido deseó el inicio de una nueva etapa política estable a partir del próximo año 2027. El nuevo periodo debería arrancar obligatoriamente con unos presupuestos aprobados para garantizar la estabilidad económica. De este modo, las instituciones del Estado atenderán los problemas reales de la gente y olvidarán las disputas partidistas.