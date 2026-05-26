La joven creadora de 23 años fusiona la indumentaria tradicional y los paisajes canarios en diseños exclusivos que triunfan en Netflix

La diseñadora palmera Paola Barreto, de 23 años, triunfa actualmente en el panorama de la moda nacional e internacional con prendas inspiradas en su isla natal. La creadora comparte su vida y su obra entre Madrid y La Palma para plasmar sus raíces en la alta costura.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Aunque ya estudiaba diseño de moda, un obsequio especial cambió el rumbo de su vida profesional. En ese momento, su madre le regaló una máquina de coser. Por lo tanto, este detalle impulsó a la joven palmera a lanzarse de lleno a la aventura del sector textil.

En la actualidad, Barreto convierte los bellos paisajes de su infancia en texturas reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. Asimismo, la artista lleva siempre a su tierra canaria por bandera. Por consiguiente, sus creaciones no solo visten el cuerpo, sino que también abrazan una valiosa herencia familiar.

La creadora afirma sentir un orgullo súper grande por el reconocimiento que recibe su trabajo. La gente valora positivamente que provenga de un lugar pequeño. En consecuencia, la diseñadora demuestra que las islas no cierran puertas y logra trasladar con éxito sus tradiciones al mundo.

Técnicas tradicionales y elementos de la naturaleza

Su exitosa carrera destaca por plasmar elementos de la naturaleza en cada una de sus colecciones. De hecho, la modista utiliza materias primas locales como la seda y la ceniza volcánica. Además, la artista complementa estos materiales con la aplicación de técnicas artesanales de la zona.

La joven integra en su estética los minuciosos detalles que aprendió de las costureras antiguas. Por ejemplo, Barreto realiza de forma manual los bieses y las costuras laterales de sus prendas. Gracias a esto, sus acabados minuciosos aportan un sello propio que el público nota muchísimo.

La creadora también incorpora la franja de las faldas típicas en todos sus diseños actuales. Inicialmente, su inspiración nacía de elementos llanos como el mar o el propio volcán. Sin embargo, el descubrimiento de la indumentaria tradicional definió finalmente su identidad artística de manera permanente.

Creadora en el universo Bridgerton

Su talento y su original propuesta captaron rápidamente la atención de grandes plataformas audiovisuales y celebridades. Por un lado, la organización del universo Bridgerton de Netflix la seleccionó como creadora de contenido de moda. Por otro lado, la cantante Nia vistió un diseño exclusivo de Barreto en el pasado fin de año.

A pesar de estos grandes éxitos, Paola mantiene intacta su toma de tierra con el archipiélago canario. En definitiva, su trabajo constituye una fórmula muy atractiva para cuidar la cultura isleña. De esta manera, el patrimonio tradicional pervive con fuerza gracias a la visión de la moda contemporánea.

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