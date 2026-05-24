InicioNoticiasCultura

De Teror a Gambia, la historia de Victoria Arencibia

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Victoria tiene 23 años y realizó un documental ‘El guernica rifeño’ para explicar lo que sucedió hace un siglo en Gambia

Victoria Arencibia tiene espíritu aventurero y mirada curiosa. Le gusta la crónica internacional y luchar contra injusticias sociales. Como así ella misma afirma, tenía pensado estudiar periodismo, pero decidió optar por formarse en relaciones internacionales y puso su mirada en África. De hecho, actualmente trabaja para una ONG en Gambia.

Informa. RTVC.

Poco menos de 100 kilómetros separan Canarias del continente africano. No obstante, siempre han existido sinergias entre ambos territorios. Una realidad que conoce muy bien Victoria Arencibia, una terorense que ahora vive en Gambia.

Documental de Victoria Arencibia

Victoria tiene 23 años y realizó un documental ‘El guernica rifeño’ para explicar lo que había sucedido hace un siglo. Además, ha reiterado que pretende seguir contando lo que sucede en el país africano y formarse en flujos migratorios.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un éxcel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra

Albacete BP vs Real Sociedad B: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Cádiz CF vs CD Leganés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Málaga CF vs Racing Santander: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

FC Andorra vs AD Ceuta CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26