De Teror a Gambia, la historia de Victoria Arencibia

Victoria tiene 23 años y realizó un documental ‘El guernica rifeño’ para explicar lo que sucedió hace un siglo en Gambia

Victoria Arencibia tiene espíritu aventurero y mirada curiosa. Le gusta la crónica internacional y luchar contra injusticias sociales. Como así ella misma afirma, tenía pensado estudiar periodismo, pero decidió optar por formarse en relaciones internacionales y puso su mirada en África. De hecho, actualmente trabaja para una ONG en Gambia.

Informa. RTVC.

Poco menos de 100 kilómetros separan Canarias del continente africano. No obstante, siempre han existido sinergias entre ambos territorios. Una realidad que conoce muy bien Victoria Arencibia, una terorense que ahora vive en Gambia.

Documental de Victoria Arencibia

Victoria tiene 23 años y realizó un documental ‘El guernica rifeño’ para explicar lo que había sucedido hace un siglo. Además, ha reiterado que pretende seguir contando lo que sucede en el país africano y formarse en flujos migratorios.