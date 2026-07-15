Familias canarias acogen a 64 niños Saharauis en Tenerife

La iniciativa forma parte del programa ‘Vacaciones en Paz 2026’ que se desarrolla en Tenerife desde hace más de 30 años

El Cabildo de Tenerife ha recibido hoy a 64 menores saharauis, así como a sus familias de acogida. Llegaron el pasado 3 de julio y disfrutarán de los meses de julio y agosto. La iniciativa forma parte del programa ‘Vacaciones en Paz 2026’ que se desarrolla en Tenerife desde hace más de 30 años

La iniciativa refleja la capacidad de tender la mano, de compartir y de construir lazos que perduran en el tiempo / Cabildo de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recalca que este verano han llegado a Canarias 71 menores saharauis, de los que 64 permanecerán en Tenerife gracias al trabajo coordinado por Asociación Canaria De Amistad Con El Pueblo Saharaui (ACAPS). Ya que ha sido responsable de mantener vivo un programa que se ha convertido, tras más de tres décadas, en un referente de solidaridad y compromiso social en Tenerife.

La iniciativa refleja la capacidad de tender la mano, de compartir y de construir lazos que perduran en el tiempo. Dávila remarca la confianza depositada por las familias biológicas saharauis, que hacen posible esta iniciativa. Muchas de las relaciones creadas a través del programa se mantienen durante décadas. Numerosas familias tinerfeñas viajan posteriormente a los campamentos de refugiados para reencontrarse con los menores.

Durante los 60 días que permanecerán en Tenerife, los menores tendrán acceso a revisiones médicas, tratamientos sanitarios, alimentación equilibrada y participarán en diversas actividades.