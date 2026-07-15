El programa sobre solidaridad abordará, a partir de las 18:00 horas, cómo prevenir ahogamientos en las Islas y los recursos sociales e iniciativas europeas para mejorar la atención a la ELA y otras enfermedades olvidadas

‘Universo Solidario‘, el espacio radiofónico señero de La Radio Canaria en materia de solidaridad y voluntariado, emite este domingo 18 de julio, a las 18:00 horas, un programa cuyo tronco principal será el Plan de Prevención de Ahogamientos diseñado por el Gobierno de Canarias. A punto de cumplir treinta años en las ondas de las Islas, casi dos décadas en La Radio Canaria, el programa se mantiene firme a su compromiso de ser el puente entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ser escuchados.

Marian Luna y Carlos del Toro, colaboradora y director de ‘Universo Solidario’ en La Radio Canaria.

«Nos ocupamos de cualquier asunto que quepa en el universo de la solidaridad, es decir, voluntariado, área social y tercer sector, (sociedad civil organizada), y, por supuesto, tenemos siempre la escucha atenta a cuanto ocurre en organismos públicos y privados que trabajan estos sectores», comenta Carlos del Toro, director y copresentador de ‘Universo Solidario’.

Salud, adelantos médicos, ecología, medioambiente, formación y empleo, nutrición, mujer, cine y literatura, infancia, escuela de padres, jornadas, mayores, LGTBIQA+, prevención, congresos, agenda de actividades de las ONGs, nutriciencia, información en redes… «Si falta algún ámbito, añádanlo, porque seguro que forma parte de los contenidos de ‘Universo Solidario'». «Todos estos ámbitos tienen cabida en el programa porque de cada uno de ellos se desprende una acción solidaria o información de interés para múltiples colectivos», añade Del Toro.

La seguridad en el mar, en las costas y piscinas también forma parte de este universo, de ahí que este domingo el programa se ocupe de detallar el contenido del Plan de Prevención de Ahogamientos, diseñado por el Ejecutivo canario con la atención puesta en la prudencia y acatamiento de las normas y señales.

Eternas desconocidas

‘Universo Solidario’ reservará un tiempo de esta próxima entrega para detallar herramientas sociales disponibles para afrontar con eficacia, en sentido amplio, enfermedades como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y otras dolencias que pese a ser conocidas, parecen siempre las eternas olvidadas. «Hay enfermedades que parecen condenadas a moverse entre la madurez social y el olvido recurrente y eso pese a que existe un marco de cooperación detallado en la Unión Europea», señala el director del programa.

Stephen Hawking, uno de los grandes científicos del siglo XX, fue diagnosticado de ELA a los 21 años. Vivió hasta los 76 años.

Agenda solidaria

Enfilando el cierre del programa, ‘Universo Solidario’ traerá a La Radio Canaria la agenda solidaria con las actividades de verano de las ONGs en las Islas. La habitual sección ‘Escuela de Padres’ planteará un asunto que suele rehuirse aunque forma parte de nuestra existencia. Hablará sobre la muerte y qué mecanismos funcionan a la hora de afrontarlo, digerirlo y explicarlo, en particular, a los más jóvenes.

Cada semana, un equipo amplio de colaboradores rastrea los puntos de información y búsqueda de invitados/as para poner a punto el contenido de ‘Universo Solidario’. Marian Luna, Kina Rojas, Adriana García, Ramiro Varela y Cleofé Linares forman parte de la espina dorsal de este programa de La Radio Canaria que ha obtenido numerosos premios, entre otros, Premio ‘Tenerife Solidario’, del Cabildo de Tenerife, y ‘Medalla de Plata’ de Cruz Roja, de Canarias.

‘Universo Solidario’ continuará durante el verano en La Radio Canaria su ruta por todo lo concerniente a solidaridad y voluntariado.