‘La Retranca’ entrevista este jueves a Alberto Núñez Feijóo

El líder del Partido Popular responderá, a partir de las 22:40 horas, a las preguntas del programa de Televisión Canaria, que también abordará el ‘caso Mascarillas’ y la crisis de la vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, será el invitado de ‘La Retranca’ este jueves, 16 de julio, a partir de las 22:40 horas. En una entrevista en directo con Mayer Trujillo analizará la sentencia contra el hermano de Pedro Sánchez y la actualidad política nacional.

Durante la emisión del programa de Televisión Canaria, el líder popular responderá a las preguntas sobre los próximos pasos que dará su partido ante la debilidad parlamentaria del Gobierno de España, así como otros asuntos de actualidad. La visita de Feijóo coincide con su agenda en Canarias, donde este jueves y viernes presentará a los candidatos populares a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez, y de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez.

El programa reunirá en la mesa de análisis a los periodistas Juan García Luján, Janire Alfaya y Francisco Pomares, junto al presidente de Drago, Alberto Rodríguez, para debatir sobre los principales asuntos de la actualidad política.

‘Caso Mascarillas’ y la vivienda en Canarias

El programa, presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, también pondrá el foco en la política canaria con el enfrentamiento entre los grupos parlamentarios a raíz del dictamen de la comisión de investigación sobre el conocido como ‘caso Mascarillas‘, que señala al expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, como responsable político. Para analizar este asunto, se contará con la participación del senador socialista José Antonio Valbuena, quien formó parte del Ejecutivo presidido por Torres.

Durante los casi 90 minutos de emisión en directo se analizará, también, los últimos datos del mercado de la vivienda en Canarias, con la continua subida del precio del metro cuadrado y abordará las conclusiones de un informe de Drago que sostiene que los barrios con menor renta de las principales ciudades del Archipiélago han registrado un aumento del precio de la vivienda superior al de las zonas con mayores ingresos.

‘La Retranca’ se emite cada jueves en directo en Televisión Canaria, consolidándose como uno de los nuevos espacios de referencia para el análisis político, social y cultural de las islas