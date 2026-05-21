La artista grancanaria triunfa en la escena nacional junto a grandes figuras de la industria como el productor Bizarrap o la cantante Lola Índigo

Zuleyma González, conocida como Ptazeta, destaca como una de las principales exponentes del rap. La grancanaria procedente de Arucas redefine los códigos tradicionales del género urbano nacional. Además, esta artista rompe barreras para representar a todas las mujeres con su estilo único.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Ptazeta destaca como una de las principales exponentes del rap. Esta joven cautiva rápidamente a artistas de primer nivel. Por ejemplo, productores como Bizarrap o cantantes como Lola Índigo colaboran con ella.

El nacimiento de una rapera

Sus primeros inicios musicales llegan gracias al rap y al freestyle. Ella rapeaba sus letras y la gente alababa su gran talento natural. En consecuencia, la artista descubrió sus enormes posibilidades profesionales.

Por aquel entonces, su público cercano reaccionaba con gran entusiasmo. Ellos escuchaban su música y destacaban la dureza de sus composiciones. Así, ella decidió apostar firmemente por este camino musical.

A pesar de su éxito rapero, ella rechaza el estancamiento artístico. Por lo tanto, la joven se considera una creadora bastante camaleónica «de repente hago rap, de repente hago una balada, de repente hago un bolero».

Un relato diferente y personal

Con sus nuevas canciones, Ptazeta transforma por completo el género musical. Ella introduce códigos diferentes en el panorama urbano actual. De este modo, la artista grancanaria marca su propio estilo.

Con 15 años ella buscaba referentes femeninos sin mucho éxito, «no me sentía identificada con artistas mujeres que cantaran a otras mujeres». Por desgracia, esta falta de representación marcó su juventud.

Sin embargo, ella ahora plasma sus emociones de forma totalmente sincera. La rapera escribe estas letras porque refleja su propia realidad. Según sus declaraciones, ella no sabe crear música desde otro sentimiento.

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