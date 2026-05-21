Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 22 de mayo

Para las próximas horas esperamos pocos cambios en las islas. Seguiremos con ambiente veraniego con pocas nubes en general. Las más homogéneas se situarán, a cota baja, al norte de las islas más montañosas y por el oeste de las orientales.

En zonas del sur y cumbres más altas se notará la ligera calima e irán llegando también nubes altas a partir del mediodía.

Mapa de la previsión meteorológica para este viernes 22 de mayo. Imagen RTVC

Las temperaturas serán un poco más altas, tanto las máximas como las mínimas, tampoco será un ascenso demasiado importante para mañana, se notará algo más el sábado.

El viento soplará de componente norte moderado con rachas puntuales en los extremos y área metropolitana de Tenerife a última hora.

El estado de la mar será de marejada en el sur con áreas de fuerte marejada en las costas del norte.

Previsión por islas

El Hierro: Las nubes seguirán bajando de cota y se frenarán por el norte, a mediodía se verán nubes altas. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados y el viento irá a más por la tarde.

La Palma: Esperamos pocas nubes a lo sumo por el norte de tipo bajo. Habrá poca calima. El viento se acelerará en los extremos y las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados.

La Gomera: Podrían darse rachas intensas en el oeste y este sobre todo por la tarde. Las nubes bajas se limitarán al norte y entrarán nubes altas. Las temperaturas subirán algo más.

Tenerife: Las nubes altas entrarán de suroeste se entremezclará con la ligera calima. Por otro lado estará la nubosidad baja que bajará de cota. El viento se acelerará en los extremos.

Gran Canaria: Día gris en el norte y cielos despejados con calima en la cumbre y hacia el sur hasta que entre la nubosidad alta a partir del mediodía. Las temperaturas subirán.

Fuerteventura: Se darán rachas fuertes en el sur. Las nubes bajas estarán en la mitad oeste en el resto habrá calima y nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados.

Lanzarote: Veremos nubes bajas en el oeste, en el resto ligera calima. El viento se notará por la vertiente este y las temperaturas se moverán en Arrecife entre los 18 y los 26 grados.

La Graciosa: Se verán nubes bajas casi todo el día y se abrirán claros durante las horas centrales. El viento será del noroeste y las temperaturas no variarán mucho.