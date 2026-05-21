El servicio atiende a más de 11.000 personas dependientes actualmente

El Gobierno de Canarias visitó este jueves una oficina de teleasistencia para personas dependientes. Los responsables autonómicos verificaron el funcionamiento de este nuevo servicio público. El ente regional invierte 30 millones de euros en este servicio. Esta iniciativa tecnológica busca mejorar la vida de miles de usuarios en las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El servicio de teleasistencia experimentó un enorme crecimiento en las islas recientemente. De hecho, los profesionales atendían a 4.300 personas en octubre de 2025. Ahora, el sistema registra 11.082 usuarios, lo que supone un incremento del 157,72 %.

Tecnología y atención personalizada

Esta herramienta ofrece una atención personalizada con cobertura durante 24 horas. Además, los operadores avisan a familiares y servicios de emergencia rápidamente. Así, los dependientes reciben ayuda inmediata ante cualquier problema.

Por su parte, el sistema avanzado recoge datos de los hábitos de los usuarios. Los sensores de ocupación cama-sillón y los relojes establecen los patrones vitales. En consecuencia, los equipos conocen las necesidades reales de estas personas.

Concepción Ramírez, directora general de Dependencia, destacó el cambio de paradigma en estas políticas sociales. Los profesionales acuden al domicilio del usuario si resulta estrictamente necesario. Por tanto, la empresa garantiza la atención directa en cada situación.

Inversión y equipo humano

El Gobierno canario destinó unos 30 millones de euros al proyecto. Concretamente, la administración invertirá siete millones en el servicio hasta 2027. Los fondos europeos Next Generation financian los 22,7 millones restantes.

Esta última partida permite adquirir nuevos equipos tecnológicos y dispositivos. La empresa especializada Atenzia gestiona las dos oficinas operativas. Para ello, cuenta con unos 30 profesionales distribuidos por el territorio.

El centro de atención dispone de operadores, psicólogos y personal sanitario. Asimismo, el área de intervención directa incluye coordinadores y terapeutas ocupacionales. Finalmente, los técnicos instaladores completan esta plantilla multidisciplinar.