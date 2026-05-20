La consejera de Universidades anuncia el inminente acuerdo durante una tensa comisión

La consejera de Universidades, Migdalia Machín, anunció en el Parlamento el contrato de las universidades canarias. Esta comisión gubernamental provocó un intenso debate sobre la financiación educativa. Nueva Canarias criticó la gestión económica del ejecutivo por los presupuestos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno regional presentará próximamente el esperado contrato programa universitario. Este documento estratégico organizará los fondos de las dos instituciones públicas.

Exigencias de Nueva Canarias

Durante la sesión, la oposición planteó varias reclamaciones al Gobierno. Concretamente, Nueva Canarias exigió claridad sobre un reciente manifiesto universitario. Los canaristas pidieron apoyo expreso para la defensa educativa pública.

Además, Carmen Hernández, presidenta del grupo NC-bc, criticó duramente los presupuestos de este año. La presidenta parlamentaria destacó la gran herencia económica del ejecutivo. Señaló un escaso crecimiento de 8 frente a los 813.

Por consiguiente, Hernández cuestionó el compromiso gubernamental con la educación. La diputada consideró insuficientes los esfuerzos financieros de la actual consejería. Esta situación generó un cruce de acusaciones en la sala.

Respuesta de la Consejería

Ante estas críticas, Migdalia Machín, consejera de Universidades, respondió con contundencia a Hernández. La consejera pidió coherencia en todas las demandas políticas. Solicitó exigir responsabilidades financieras también al Estado.

Asimismo, Machín condicionó su acuerdo al discurso de la oposición. Afirmó que compartiría sus palabras si también presionaran al Estado central. Sin esta equidad, la consejera rechazó tajantemente las acusaciones recibidas.

Finalmente, la responsable desestimó los argumentos presentados. Machín calificó la intervención de Hernández como un debate completamente sesgado. Concluyó afirmando que esa actitud resta seriedad.