Las obras costarán más de 1,6 millones de euros y serán financiadas mediante los fondos Next Generation

El Gobierno de Canarias adjudicó este miércoles las obras de rehabilitación de 92 viviendas protegidas en Añaza, Santa Cruz de Tenerife. El Instituto Canario de la Vivienda impulsa esta intervención para mejorar la eficiencia y afrontar la emergencia habitacional.

El ICAVI adjudica la rehabilitación de 92 viviendas en Añaza / Imagen de archivo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad gestiona esta mejora residencial a través del Instituto Canario de la Vivienda. Consecuentemente, el Gobierno canario adjudicó el proyecto a la empresa Fachadas Dimurol S.L. Esta compañía cuenta con un presupuesto exacto de 1.673.480 euros para actuar.

Detalles de la intervención

En primer lugar, esta iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, los fondos europeos Next Generation EU sostienen económicamente las obras.

Además, la actuación abarca subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión y térmicas. También incorpora labores de fontanería y estudios de seguridad y salud. Por otra parte, el plan incluye la dirección facultativa del proyecto principal. Igualmente, los profesionales coordinarán la seguridad durante todo el proceso de la obra.

Impacto en las familias canarias

La directora del ICAVI, Pino de León, destacó el impulso continuo a la modernización de los hogares canarios. En este sentido, la responsable afirmó que los trabajos mejorarán la eficiencia energética. Por consiguiente, las familias residentes en Añaza experimentarán una mayor calidad de vida.

Finalmente, el expediente completo engloba 843 viviendas protegidas en diferentes municipios del archipiélago. Así, la administración asume su responsabilidad para frenar la emergencia habitacional actual.