El Ayuntamiento presenta su candidatura oficial durante la celebración del salón GastroCanarias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presentó este miércoles la candidatura de Santa Cruz en GastroCanarias. El objetivo principal busca consolidar la gastronomía como un motor económico y cultural. Además, la iniciativa destaca el talento local y los excelentes productos del territorio tinerfeño.

Presentación de la candidatura de Santa Cruz de Tenerife a ‘Capital Española de la Gastronomía 2027’ / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La capital tinerfeña quiere liderar el sector gastronómico de España. Por ello, las autoridades municipales lideran una ambiciosa estrategia integral. Esta acción conecta directamente los restaurantes con el talento local.

Un proyecto de ciudad

Bermúdez destacó el gran momento de la ciudad. El regidor considera la gastronomía como un motor económico fundamental. Esta propuesta refleja el trabajo conjunto con el sector hostelero. Además, este plan fortalece el ecosistema culinario de todo el municipio.

Los comercios y el turismo se benefician directamente de esta alianza. Por lo tanto, la candidatura nace de un gran esfuerzo colectivo. El Ayuntamiento quiere compartir esta visión con todos los ciudadanos. GastroCanarias ofrece el escenario ideal para proyectar esta ambiciosa meta nacional.

Transformación del sector

Por su parte, Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, subrayó la clara evolución del sector. La ciudad experimenta una transformación muy relevante ahora mismo. Nuevos y diversos proyectos enriquecen la oferta de la capital tinerfeña.

Asimismo, la consejera delegada señaló la unión de diferentes actores sociales. Productores, restaurantes y mercados conviven diariamente en este nuevo ecosistema. Los profesionales trabajan duro para mejorar la identidad gastronómica tinerfeña.

De este modo, GastroCanarias funciona como un excelente escaparate comercial. Los visitantes descubren la estrecha relación entre cultura urbana y economía. La ciudad refuerza su proyección ante los medios de comunicación.

Actividades y demostraciones

En consecuencia, el municipio organiza múltiples actividades durante estos días. El espacio municipal acoge degustaciones y talleres muy atractivos. Reconocidos chefs locales protagonizan interesantes demostraciones de cocina en directo.

También, el programa ferial incluye encuentros sobre el valioso producto local. Varios expertos debaten sobre el diseño de nuevos espacios gastronómicos. Diferentes especialistas analizan toda la cadena de valor agroalimentaria canaria.

Finalmente, la programación continuará este jueves con nuevas propuestas culinarias. Los asistentes disfrutarán de debates sobre la restauración contemporánea. Una sesión experiencial cerrará la participación del municipio en el recinto.