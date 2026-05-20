Este acuerdo delimita las nuevas Zonas de Aceleración de Energías Renovables

El Gobierno de Canarias y el Cabildo herreño delimitan 561 hectáreas aptas para instalar renovables en la isla. Firman este acuerdo este miércoles para avanzar hacia una transición energética verdaderamente sostenible. Además, las administraciones buscan proteger rigurosamente los valores ambientales del territorio.

El Hierro destina 561 hectáreas para desarrollar energías renovables / Gobierno de Canarias

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, protagonizaron esta firma oficial. También asistieron otros altos cargos autonómicos e insulares competentes. En conjunto, los responsables definen las Zonas de Aceleración de Energías Renovables.

Ambas instituciones culminan así un intenso proceso de trabajo conjunto. De esta manera, identifican las áreas más idóneas sobre el suelo herreño. El objetivo principal consiste en instalar fuentes limpias de forma muy ordenada.

La propuesta final incluye 740 hectáreas delimitadas en total. Sin embargo, los técnicos consideran aptas únicamente 561 hectáreas. Esta cifra representa aproximadamente el 2 % de toda la superficie insular.

Modelo energético sostenible y pionero

Zapata destaca el papel referente de El Hierro en materia energética. De hecho, el modelo impulsado por Gorona del Viento se consolida como único e innovador. Ahora, este protocolo permite lograr un sistema aún más autosuficiente y eficiente.

Por su parte, Armas defiende el constante diálogo para establecer este nuevo modelo. Además, el presidente recalca la necesidad de equilibrar el desarrollo económico y sostenible. Así, la isla protege firmemente su sector primario y su valioso paisaje.

Actualmente, la cobertura renovable anual herreña se sitúa entre el 44 % y el 50 %. Estos datos superan con creces la media de nuestra región. Por consiguiente, las autoridades buscan añadir nueva potencia solar y eólica pronto.

Protección integral del entorno natural

Los expertos aplican una estricta metodología técnica para fijar estos límites. Por ello, utilizan rigurosos criterios ambientales, territoriales y también energéticos. Asimismo, incorporan varias fases de exclusión y de gran consenso institucional.

En consecuencia, los planificadores descartan directamente los espacios naturales protegidos. También evitan alterar las delicadas zonas de la Red Natura 2000. De igual forma, excluyen los suelos con incompatibilidades urbanísticas o agrarias.

Finalmente, este plan preserva el enorme valor patrimonial y de biodiversidad herreña. En definitiva, El Hierro avanza con paso firme hacia la total descarbonización. Siempre prioriza el cuidado absoluto de su entorno geográfico único.