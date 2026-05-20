Más de un centenar de especialistas debaten sobre tecnología y cuidados humanos, en un simposio que define el futuro de la profesión sanitaria

Las Palmas de Gran Canaria reúne este miércoles a profesionales de toda España en el 48º Congreso de Enfermería en Neurociencias. Los asistentes exploran cómo la Inteligencia Artificial mejora los cuidados humanizados en pacientes complejos. Este evento finalizará el próximo 22 de mayo.

Inauguración del 48 Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias / Cedido por la organización

La inauguración institucional destacó el papel clave del colectivo enfermero en la sanidad actual. Varias autoridades médicas de Canarias respaldaron esta importante plataforma crítica a nivel nacional. Por consiguiente, los distintos portavoces valoraron el trabajo diario de todos estos especialistas.

Respaldo institucional a la enfermería

Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, resaltó el valor estratégico de la enfermería. Además, reafirmó el compromiso inquebrantable del Servicio Canario de Salud.

Por su parte, Elena Hernández Costa, presidenta del Comité Organizador del Congreso, agradeció la alta participación registrada en el evento. Estos profesionales de alta especialización provienen de todas las autonomías españolas.

Asimismo, el director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, José J. Blanco, reconoció la labor esencial de los enfermeros. El director gerente destacó su impacto directo y vital en los pacientes. Otras autoridades del Colegio de Enfermería de Las Palmas también acudieron al acto.

La innovación tecnológica en la sanidad

Vikesh Chugani, profesional en transferencia tecnológica, impartió la conferencia inaugural tras la apertura oficial. Chugani abordó la aplicación clínica de la IA. De este modo, el evento exploró la irrupción de la tecnología en salud.

Posteriormente, las jornadas trataron la regeneración tisular mediante métodos de bioingeniería. El congreso también debatió intensamente sobre la innovación en el cuidado diario. En consecuencia, los expertos analizaron posibles cambios inminentes en el paradigma sanitario.

Finalmente, el programa ofrece talleres prácticos de gran especialización técnica. Las conferencias magistrales cubrirán diversas aplicaciones prácticas de la nueva tecnología. Así, las sesiones abarcan desde el pensamiento crítico hasta la neurología clínica.