El Gobierno autonómico lanza nuevas subvenciones para facilitar el cuidado familiar

Los autónomos de Canarias solicitarán desde este jueves nuevas ayudas autonómicas para cuidar a familiares o cubrir embarazos de riesgo. El Gobierno regional abre mañana jueves esta convocatoria clave para miles de profesionales. Además, la medida tiene efecto retroactivo desde el 18 de octubre de 2025.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Por primera vez, Canarias registra más trabajadores autónomos que personas desempleadas. Por consiguiente, este colectivo gana cada vez más presencia en las islas. Sin embargo, afrontan grandes retos adicionales cada jornada. Por ejemplo, un embarazo de riesgo o cuidar a dependientes complica su día a día.

Las claves de las nuevas ayudas

En primer lugar, estas subvenciones financian contrataciones de sustitución. Los trabajadores cubrirán así sus bajas por maternidad y paternidad fácilmente. De este modo, los pequeños negocios continuarán abiertos al público.

Además, el plan autonómico permite la contratación indefinida de asistentes. Estos nuevos empleados ayudarán directamente en el cuidado de mayores y menores. También atenderán a personas dependientes en el propio hogar familiar.

Finalmente, existe una tercera vía muy útil para los beneficiarios. El programa cubre económicamente diferentes servicios externos de gran demanda. Hablamos de centros de día y campus de verano para los más pequeños.

El apoyo del Gobierno regional

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno, valora muy positivamente esta iniciativa. El consejero de Economía pide empatía social hacia estos profesionales. Por ello, invita a imaginar situaciones familiares verdaderamente complejas.

Muchos trabajadores tienen a padres dependientes en casa ahora mismo. En consecuencia, necesitan bajar la persiana de su negocio frecuentemente. Resulta urgente atender a sus seres queridos sin perder ingresos.

Por último, Domínguez destaca las prioridades económicas del Ejecutivo autonómico. El Plan Concilia permite a los autónomos centrarse en su actividad. Asimismo, la reclamada franquicia del IGIC entrará en vigor en septiembre.