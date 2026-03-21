Las 80 medidas contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán ayudas para los sectores más afectados

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de este domingo.

Estas medidas contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados. Por otro lado, se desconoce cómo afectarán a Canarias estas acciones, teniendo en cuenta que en las islas existe un régimen fiscal diferente

“Vamos a analizar también la propuesta del Consejo de Ministros y con eso daremos un paso al frente”, afirmó Alfonso Cabello, viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias.

Recursos necesarios

Con estas medidas, que estarán vigentes «el tiempo que sea necesario», según el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.

El BOE publica las medidas para paliar la crisis por la guerra de Oriente Medio/ Archivo RTVC

Por otro lado, el BOE también publicó el otro decreto al que dio luz verde el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

De ahí que el presidente apelaraa la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.