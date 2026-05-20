La Palma estrena el tercer carril en la curva de Los Castañeros

La nueva infraestructura mejora notablemente la conectividad entre el este y el oeste de la isla

El Cabildo de La Palma atiende ya una demanda histórica de movilidad en la isla. Para ello, la institución pone en funcionamiento un tercer carril en la carretera LP-3. De esta forma, la nueva vía conecta eficazmente el este con el oeste palmero.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La institución insular mejora la movilidad y la conectividad general de la isla. De esta manera, el gobierno local satisface una demanda histórica de los ciudadanos. Las autoridades destinaron un total de 2,2 millones de euros para estos trabajos.

Mejoras en la vía

En primer lugar, los operarios construyeron un nuevo tramo de 1,2 kilómetros de longitud. Esta ampliación aporta una mayor capacidad para que los vehículos puedan adelantar. Como resultado, la nueva distribución de la carretera LP-3 incrementa la seguridad vial. Asimismo, los técnicos ampliaron la anchura de los carriles que ya existían previamente.

Ahora, cada carril de la vía cuenta con una dimensión de 3,5 metros. Por lo tanto, los usuarios circulan con mucha mayor comodidad por este tramo.

Actuaciones en la curva

Por otro lado, el proyecto incluye mejoras específicas en la curva de Los Castañeros. Los especialistas ampliaron la plataforma vial justo en el interior de este giro. Concretamente, esta modificación de la vía suma unos cuatro metros adicionales a la calzada. Además, los constructores aplicaron una solución novedosa en el pavimento de esta curva.

Finalmente, el Consejero de Obras Públicas, Darwin Rodríguez, destacó otro detalle muy importante. El diseño del Cabildo deja un arcén totalmente transitable para el uso de bicicletas.