La cita musical vende todas sus localidades para el próximo 6 de junio, además, el 70 % de los asistentes viaja desde fuera de la isla

La bodega La Geria acogió este miércoles la presentación del festival Sonidos Líquidos 2026. Este destacado evento musical celebrará su jornada principal el próximo sábado 6 de junio. Los asistentes llenarán este singular entorno volcánico para disfrutar de la música en directo.

Sonidos Líquidos se consolida como uno de los principales reclamos turísticos de Lanzarote / Cabildo de Lanzarote

Los promotores destacaron el papel fundamental de Sonidos Líquidos como cita cultural completamente consolidada. Actualmente, la organización ya no dispone de entradas libres para el esperado recinto principal. Por consiguiente, el festival demuestra un enorme y creciente interés entre locales y visitantes.

Novedades y salto a La Graciosa

Como principal novedad, la organización extiende el evento musical hasta el 28 de junio. De este modo, los asistentes disfrutarán de una cita muy especial en La Graciosa. Esta acción cuenta con el importante apoyo de la Fundación Líneas Romero.

Además, la iniciativa coincide directamente con la famosa Semana de los Geoparques Europeos. Por lo tanto, los responsables incluirán varios contenidos divulgativos sobre el propio territorio insular. El Geoparque Mundial UNESCO también colabora de manera muy activa en este gran proyecto.

Para ello, el público viajará en una salida especial a bordo de un catamarán. Durante el trayecto, los asistentes encontrarán diferentes sorpresas preparadas cuidadosamente por los organizadores. Finalmente, la banda Los Blody actuará en directo frente al público de Caleta del Sebo.

Programación cultural y artistas invitados

Antes del día principal, el festival ofrecerá una amplia programación cultural en distintos espacios. Por ejemplo, la Sala Buñuel proyectará la famosa película Taxi Driver el 4 de junio. Además, Zabala pondrá la banda sonora en directo a esta histórica y reconocida cinta.

Al día siguiente, la organización entregará las correspondientes pulseras a todos los asistentes puntuales. Posteriormente, una animada sesión de DJ amenizará la jornada vespertina en el mismo recinto. También, Angela González ofrecerá un esperado concierto musical en la citada Sala Buñuel.

Por último, el 6 de junio llegarán los grandes directos. Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana y Angel Stanich tocarán para todo el público allí presente. Asimismo, la DJ grancanaria Dara Ortega completará este variado cartel musical durante la jornada.

Compromiso con la sostenibilidad y transporte

El festival mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y los diferentes ODS. De hecho, los promotores aplican medidas innovadoras para reducir drásticamente el impacto ecológico. Así, la cita musical protege con éxito el frágil y valioso territorio de La Geria.

Por esta razón, la organización pide encarecidamente a los asistentes viajar en guagua. Los interesados ya pueden comprar los billetes necesarios mediante la página web oficial. Asimismo, los responsables recuerdan el inminente corte temporal producirá desde el cruce LZ-30 con LZ-501 (La Asomada, Conil, Tías) hasta el cruce LZ-30 con Uga (Calle El Morro).

Turismo de Canarias apoya este gran evento por su perfecta unión de música y paisaje. Según el Gobierno, esta intensa actividad generó un impacto de tres millones el pasado año. En definitiva, el proyecto consolida un modelo experiencial completamente conectado con su bello entorno.