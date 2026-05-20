El consumo de pescado cae drásticamente en Canarias

Las islas registran una media de trece kilos de pescado anuales por persona

Los canarios comen hoy en día trece kilos de pescado al año en el archipiélago. Esta cifra evidencia una caída sostenida durante la última década. Por consiguiente, las pescaderías cierran por la preocupante falta de relevo generacional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

España pierde unas cinco mil pescaderías desde el año 2007. Mientras tanto, el consumo nacional de pescado sigue bajando sin freno. Actualmente, las islas registran los peores datos de todo el país.

La crisis del consumo y los cierres

En primer lugar, los españoles comían veintiséis kilos de pescado en 2014. Sin embargo, ese consumo bajó unos dieciocho kilos por persona. Por su parte, Canarias registra cifras aún peores. Los isleños consumen ahora una media de trece kilos anuales.

Como resultado, la bajada del consumo provoca el cierre continuo de locales. En Canarias solo quedan ciento cincuenta y nueve negocios de este tipo.

El grave problema del relevo generacional

Según María Luisa Álvarez, directora General de Fedepesca, el problema principal del sector es puramente generacional. Además, Álvarez afirma que cuando llega la generación del titular no encuentra a quien se quiera quedar el negocio.

Por lo tanto, el futuro del comercio local parece muy oscuro. Estos cierres afectan directamente al empleo de doscientas cincuenta y dos personas. Por ejemplo, el mercado de Santa Cruz de Tenerife muestra esta crisis. Carmen Nuria González trabaja allí diariamente junto a su hermana.

Ella recuerda que el recinto llegó a tener treinta y una pescaderías.. Asimismo, Nicódemes González lamenta la enorme falta de interés juvenil. Él asegura que ya no existen pescaderías en los barrios de la ciudad.

Un trabajo demasiado exigente

Finalmente, los profesionales destacan las duras condiciones de su oficio. Patricia Alberto explica que madrugan mucho y trabajan todos los domingos.

En consecuencia, ella desea una vida totalmente diferente para su hijo. De hecho, la propia Carmen Nuria cambiaría de profesión si pudiera. Ella afirma que el trabajo exige dedicación durante todos los días.