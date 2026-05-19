El conflicto en Irán puede encarecer entre un 7,5 y un 9 % los paquetes vacacionales a las islas desde el próximo mes de junio

Los paquetes turísticos se encarecerán por el conflicto en Oriente Medio. Imagen de recurso Excelcan

El escenario más favorable sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio en el motor económico de Canarias, su sector turístico, es que este conflicto pueda encarecer entre un 7,5 y un 9 %, y desde el próximo mes de junio, los paquetes vacacionales a las islas.

Así lo estima la alianza empresarial Excelcan, que reúne a las principales compañías turísticas de Canarias, según han manifestado este martes sus portavoces al presentar el informe sobre la situación del sector en el primer trimestre de 2026 y avanzar las perspectivas para el segundo, ya en curso.

Con vistas al presente, a los empresarios les preocupa la debilidad de la demanda y, sobre todo, la falta de mano de obra adecuada, una limitación de la actividad que se prolonga y que se ve determinada, en gran medida, por la escasez de vivienda y su carestía.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco, ha resaltado que ya ha incrementado un cien por cien el coste del queroseno, que es el combustible que utiliza el transporte aéreo, cuyo peso en un paquete turístico a un destino de media distancia, como son las islas, representa en torno a un 27 % del coste total.

Excelcan ha previsto, como escenario más probable, el del aumento de precio del queroseno que ya se ha dado, y que ha sido «justamente el doble», y como segunda y «pequeña» posibilidad, que comience a haber escasez de ese combustible.

Repercutir el precio en el paquete turístico

Repercutir al precio del paquete turístico hacia Canarias el encarecimiento del queroseno que ya se ha producido, supondría que su precio final sea entre un 7,5 y un 9 % más caro, unas «cifras que puede absorber la cadena de valor», ha asegurado Francisco.

«Entre que el avión a lo mejor gana un poco menos, el touroperador también paga un poco menos y el hotelero también pues tiene un margen un poquito inferior se puede compensar. Con esto quiero decir que en el escenario base, que es este de queroseno caro, pensamos que tenemos capacidad para absorber los incrementos de coste», ha explicado el vicepresidente de Excelcan.

El escenario «poco probable, pero muy dañino sería que hubiera escasez de queroseno«, ha advertido, al tiempo que ha destacado que España tiene superávit, produce más queroseno del que consume, pero «Alemania tiene un déficit importante e Inglaterra más«, por lo que «si los aviones no salen de Fráncfort, de Birmingham porque no hay queroseno, entonces sería un problema» para el sector turístico canario.

Como esta alianza empresarial trabaja con el escenario más probable, el actual, «refuerza» sus perspectivas para 2026, es decir, que sigue previendo «un año bueno en materia turística en Canarias, con cifras similares a las de 2025 y, quizás, un leve descenso».

Así ha sido el primer trimestre del año, mayoritariamente internacional, en el que ha habido un leve descenso en las pernoctaciones y, con ello, en la tasa de ocupación, si bien el gasto en destino ha crecido un 8,24 % y la afluencia de visitantes un 2,07 % en relación al periodo anterior.

Comportamiento del sector

En su análisis del comportamiento del negocio turístico en Canarias durante los tres primeros meses de 2026, Excelcan también alude a un ligero descenso en la oferta disponible de camas en viviendas vacacionales, lo que achaca a que algunas de ellas han retornado al mercado del alquiler residencial convencional, dada la gran demanda existente, y a la actualización del registro de esta nueva modalidad alojativa.

Sobre la falta de mano de obra cualificada, Excelcan subraya que hace mucho tiempo que los empresarios turísticos tienen problemas para encontrar trabajadores de todo tipo de perfiles: desde cocineros, jefes de partida, a personal de mantenimiento o comerciales, en un momento en el que en Canarias se registran «las cifras de desempleo más bajas» de la historia.

La falta de vivienda y el alto precio de los alquileres, el absentismo laboral, y el hecho de que la capacitación del personal no se ha adaptado a las circunstancias de la modernización de la actividad en su conjunto son algunos de los factores que explican esta situación, según ha apuntado el presidente de Excelcan, Santiago de Armas.

Sin embargo, se ha mostrado optimista al afirmar que «quizás estamos en el momento en el que esto puede progresar porque hay muchísimas instituciones que están colaborando, por lo que esperamos a que en el próximo trimestre la cosa vaya un poco mejor en este» ámbito.

«Yo creo sinceramente que estamos casi tocando fondo ya y empezaremos a conseguir productos turísticos debidamente gestionados porque la calidad la tenemos», ha aseverado.