La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan a un vecino de Telde por la muerte violenta de cuatro perros. Las autoridades policiales localizaron los cuerpos de los animales enterrados en un terreno anexo a la vivienda

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan a un hombre como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal, tras recabar indicios que apuntan a la muerte violenta de al menos cuatro perros en una vivienda del municipio de Telde.

Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda habitual del investigado.

Agentes del SEPRONA lograron determinar que el investigado presuntamente habría acabado con la vida de al menos cuatro perros en el interior de su vivienda habitual, utilizando un objeto contundente con el que les propinó golpes mortales. Posteriormente, y con la finalidad de ocultar los hechos, el presunto autor habría enterrado los cuerpos de los animales en un terreno anexo a la propia vivienda.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias por un presunto delito continuado de maltrato animal, que están siendo tramitadas por el Juzgado de Instrucción nº 3 del Tribunal de Instancia de Telde (Las Palmas).

La Guardia Civil recuerda que el maltrato animal constituye un delito tipificado en el Código Penal, castigado con penas de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales. Asimismo, se solicita la colaboración ciudadana ante cualquier indicio o sospecha de hechos similares, pudiendo comunicarse a través de los teléfonos 062 o 112.