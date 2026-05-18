Hallan nueve cachorros dentro de un contenedor en La Oliva

Cuatro de los animales murieron y la policía ya investiga al presunto autor de los hechos

La Policía Local de La Oliva investiga a un vecino tras el hallazgo de nueve cachorros dentro de un contenedor de ropa en Fuerteventura. Los agentes encontraron a los animales en el interior de una bolsa de plástico durante el pasado fin de semana. Por desgracia, cuatro de los perros estaban sin vida, mientras que los supervivientes ya reciben atención especializada.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El personal del albergue municipal de animales de La Oliva atiende de forma urgente a los cinco cachorros supervivientes. Los cuidadores centran todos sus esfuerzos en lograr la estabilidad de los pequeños tras el grave peligro sufrido. Asimismo, los profesionales vigilan la evolución de los perritos durante las veinticuatro horas del día.

Por otra parte, los profesionales prevén el traslado de los animales a un hogar de acogida en los próximos días. Los cinco cachorros realizarán este viaje junto a su madre, a la que las autoridades rescataron recientemente. Además, el centro gestionará la adopción definitiva de todos los perros a lo largo de los próximos meses.

El veterinario de GESPLAN, Mario Benítez, explica que la prioridad absoluta es mantener en buen estado de salud a la familia. El especialista destaca que un cachorro se encontraba en un estado bastante crítico dentro de las instalaciones. Sin embargo, el equipo médico confía en que este pequeño pueda seguir avanzando y sobreviva finalmente.

Actuación policial y judicial

Los agentes de la autoridad localizaron a la madre de los cachorros en la casa del presunto autor. El sospechoso del abandono ya afronta una investigación oficial por un posible delito de maltrato animal. Por ello, las fuerzas de seguridad instruyen las diligencias oportunas para esclarecer los hechos ocurridos.

El concejal de Salud Pública de La Oliva, Christian Rodríguez, confirma la redacción del informe policial correspondiente. Las autoridades remitirán este documento de forma directa al juzgado competente para activar el proceso penal. De este modo, la justicia determinará la responsabilidad del acusado de forma rápida.

El edil lamenta que el municipio sufra este tipo de incidentes desagradables de manera repetida en los últimos tiempos. Por esta razón, el ayuntamiento mantiene una postura muy tajante desde la Concejalía de Salud Pública y Bienestar Animal. La institución local perseguirá con firmeza cualquier acción que vulnere la seguridad de las mascotas.