La aplicación de pagos móviles activa el servicio con los terminales datáfonos para facilitar las compras diarias de sus usuarios

Bizum estrena su nuevo sistema de pago presencial en comercios, bares y supermercados de todo el país. La conocida herramienta móvil busca transformar las compras diarias y el consumo en los establecimientos físicos. De esta manera, los clientes ya pueden saldar sus deudas directamente en los terminales datáfonos utilizando sus teléfonos móviles.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Por primera vez en la historia, un cliente puede pagar su consumición en un bar a través de esta aplicación. Sin embargo, una gran parte de la población todavía desconoce esta importante novedad tecnológica. Los negocios físicos se van a ir adaptando de forma muy progresiva a este cambio digital.

Por lo tanto, el sistema arranca poco a poco durante las primeras jornadas de su implantación. De momento escasos bares han activado la opción en sus terminales de venta. A pesar de esto, la acogida inicial entre los empresarios canarios resulta muy positiva.

Los trabajadores de la hostelería valoran que la gente ya no dependa tanto del dinero en efectivo. Además, los clientes destacan la gran rapidez y la comodidad del nuevo proceso en las tiendas. No obstante, algunos consumidores prefieren mantener los billetes físicos por motivos de seguridad personal.

Millones de usuarios y expansión bancaria

Actualmente, la famosa plataforma de pagos cuenta con más de 30 millones de usuarios activos. Los ciudadanos realizan un volumen de 39 operaciones por segundo en todo el territorio nacional. Por consiguiente, los usuarios completan unos 2.300 movimientos en el tiempo de visionado de un vídeo corto.

En consecuencia, este gran alcance masivo garantiza el interés general por la nueva herramienta de pago. De momento, la función solo aparece disponible en las aplicaciones de BBVA y CaixaBank. Las dos entidades bancarias lideran el lanzamiento de la tecnología durante esta primera fase.

Finalmente, el resto de los bancos nacionales preparan sus plataformas para los próximos meses. Los desarrolladores esperan la implantación total de este servicio para el mes de septiembre. Entonces, cualquier ciudadano podrá realizar sus compras diarias sin necesidad de llevar tarjetas físicas.