Los bonos consumo de Canarias saldrán a la venta el 28 de abril

El valor de los bonos consumo será de 50 euros de los que la mitad los aporta el consumidor y la otra mitad el gobierno regional

Imagen de la zona comercial de Santa Cruz de Tenerife.



Los bonos consumo de Canarias salen a la venta al público el 28 de abril por un valor de 50 euros, de los que la mitad será aportada por el consumidor y la otra mitad por el Gobierno de Canarias

Se han habilitado un total de 97.918 bonos distribuidos entre todas las islas, según ha informado este martes el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, que ha presentado esta bonificación acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, y representantes de las cámaras de las islas.

Los bonos podrán utilizarse únicamente en establecimientos adheridos de la isla en la que se hayan adquirido, favoreciendo así el consumo de proximidad en todo el archipiélago.

Podrán adherirse a partir de este 15 de abril autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Quedan excluidas, entre otras, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional. Las personas usuarias deberán ser mayores de edad, identificarse con su DNI en el momento de la compra y podrán adquirir un máximo de 4 bonos en cada isla (100 euros), pero podrá comprar por el doble de la cantidad invertida (200 euros).

Bonos nominativos y no reembolsables

Los bonos serán nominativos, no transmisibles, no reembolsables y solo podrán usarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con descuentos, promociones y rebajas del establecimiento.

Cada establecimiento adherido tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, aunque este límite podrá ampliarse si la evolución del programa lo aconseja.

Los establecimientos deberán gestionar la liquidación de los bonos a través de la plataforma habilitada y presentar la documentación justificativa correspondiente, que será abonada en un plazo máximo de 15 días desde su validación.

Los comercios que podrán participar serán los de electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros.

Distribución de bonos por islas

La distribución de bonos por islas es el siguiente. Tenerife, 35.988; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; El Hierro, 2.952; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; y Fuerteventura, 6.629.

La plataforma web para la adhesión de los establecimientos y la compra de los bonos será la misma que la edición anterior: www.bonocosumoarchipielago.com y la campaña tendrá una duración de dos meses.

El programa contará con una inversión total de 3 millones de euros. 2.448.000 euros se destinan directamente a bonos, mientras que el resto cubrirá los gastos de gestión y desarrollo del programa.

Domínguez ha informado de que estos bonos van dirigidos al comercio tradicional. Quedan excluidas las grandes superficies. Ha explicado que el objetivo es ayudar a los consumidores y a los comercios, la segunda actividad económica de las islas.