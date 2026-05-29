Tenerife reafirma su compromiso con las personas con Esclerosis Múltiple

La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM) leyó su manifiesto por la investigación, concienciación y apoyo a los enfermos y sus familiares en la sede del Cabildo de Tenerife

El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este viernes la lectura del manifiesto elaborado por la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM), destacando la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y entidades sociales para seguir construyendo una Tenerife más accesible e inclusiva.

El Cabildo reafirma su compromiso con las personas con esclerosis múltiple y sus familias en la lectura del manifiesto por su Día Mundial

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

El acto se celebró con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora cada 30 de mayo. Fue un acto de sensibilización y reivindicación para visibilizar la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad y sus familias.

El acto contó con la participación de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la consejera de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana, Águeda Fumero; y la presidenta de ATEM, Ángeles González, además de personas usuarias, familiares, profesionales y voluntariado.

Durante el encuentro se dio lectura al manifiesto elaborado con motivo de esta jornada. El documento recoge diez reivindicaciones dirigidas a mejorar la atención, la investigación, la rehabilitación, la accesibilidad y el apoyo social a las personas con esclerosis múltiple. Entre ellas figuran la necesidad de favorecer el diagnóstico temprano, garantizar el acceso a tratamientos y servicios especializados, reforzar el apoyo a las familias y avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva.

Miles de personas diagnosticadas en Canarias

La presidenta de ATEM, Ángeles González, agradeció el respaldo institucional recibido y destacó la importancia de continuar avanzando en la sensibilización social sobre una enfermedad que afecta a miles de personas en Canarias. González recordó que la esclerosis múltiple tiene un importante impacto en la autonomía personal, la vida familiar, el empleo y la participación social de quienes conviven con ella, y defendió la necesidad de seguir garantizando recursos estables que permitan mantener una atención integral y especializada desde el diagnóstico y durante todo el proceso de la enfermedad.

Fundada en 1995, ATEM trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, físicas y orgánicas mediante servicios de atención, rehabilitación, orientación y apoyo psicosocial. Su actividad forma parte del Anillo Insular de Políticas Sociales del IASS, una herramienta que permite articular la colaboración entre la administración insular y las entidades sociales para reforzar la atención a las personas más vulnerables y seguir construyendo una Tenerife más inclusiva, accesible y centrada en las personas.

Importancia de visibilizar

La presidenta del Cabildo de Tenerife destacó la importancia de visibilizar la esclerosis múltiple y seguir concienciando a la sociedad sobre una enfermedad que afecta a miles de personas y tiene un importante impacto en su vida diaria y en la de sus familias.

Dávila agradeció la labor que realiza ATEM, de la que resaltó sus 30 años de compromiso y acompañamiento a las personas afectadas. “ATEM ha sido durante tres décadas un apoyo fundamental para quienes conviven con esta enfermedad y para sus familias, ofreciendo atención, orientación y esperanza en momentos especialmente difíciles”, señaló.

Asimismo, la presidenta hizo un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en la sensibilización, la inclusión y el apoyo a las personas con esclerosis múltiple. “Debemos seguir estando a su lado, visibilizando esta realidad y respaldando el trabajo de entidades como ATEM, que contribuyen cada día a mejorar la calidad de vida de muchas personas”, indicó.

Trabajo conjunto

Fumero destacó la importancia del “trabajo conjunto entre las administraciones públicas y las entidades sociales para garantizar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y sus familias”. Asimismo, puso en valor “la labor imprescindible que desarrolla ATEM dentro del Anillo Insular de Políticas Sociales, una alianza que nos permite mantener recursos especializados de atención y rehabilitación que el pasado año beneficiaron a 234 personas y seguir avanzando en una atención más cercana, coordinada y centrada en las personas”.

Asimismo, Fumero reafirmó el compromiso del Cabildo con la accesibilidad universal y la inclusión social a través de iniciativas como la Red Tenerife Accesible, impulsada por SINPROMI, y del programa Tenerife Isla Solidaria, que contribuye a fortalecer el voluntariado y las redes comunitarias de apoyo en la isla.