Los buenos datos de ocupación se centrarán en las áreas metropolitanas

Los hoteles de Gran Canaria y Tenerife esperan una buena ocupación para los días en que el papa León XIV visitará ambas islas, en el primer viaje oficial de un pontífice a Canarias, si bien las reservas no llegarán al nivel de la temporada alta canaria (otoño-invierno) y rondarán el 60-70 %.

Hoteles canarios esperan un 60-70% de ocupación con la visita del papa León XIV. Imagen de archivo

Tanto la patronal turística de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, como la de Las Palmas, FEHT, creen que los buenos datos se centrarán en las áreas metropolitanas, y que el efecto de León XIV no se verá en otros puntos, salvo en el caso de que los hoteles de las capitales insulares cuelguen el cartel de completo, algo que por ahora no se espera, aunque sí un repunte con las reservas de última hora.

Residentes no capitalinos y periodistas

Ambas patronales también señalan que las reservas hoteleras serán, sobre todo, de residentes canarios de otras islas no capitalinas que quieran ver de cerca al papa y se queden alguna noche en hoteles o apartamentos turísticos de Gran Canaria y Tenerife.

En cualquier caso, el presidente de la patronal de Las Palmas, José María Mañaricúa, cree que la visita de León XIV a Gran Canaria será un «hito importantísimo», que servirá como elemento de difusión de la isla gracias a las publicaciones de los cientos de periodistas internacionales que se han acreditado para esos días.

«Estos serán el altavoz y las islas podrán llegar a puntos de Asia o América que ahora mismo no las conocen», insistió Mañaricúa en conversación con EFE, quien agregó que los profesionales de la información se encargarán de reflejar en sus crónicas «las bondades del clima y de los residentes en las islas, de las instituciones hoteleras, la capacidad organizativa de la isla», etc.

Santa Cruz de Tenerife se prepara para la misa de León XIV con estrictas medidas de acceso. EFE/EPA/Maurizio Brambatti/Archivo

Sin necesidad de campaña especial

Por su parte, para la vicepresidenta de Ashotel, Myriam Ortega, reconoció que, aunque que haya este tipo de eventos en las islas «es positivo», no considera que pueda tener la visita papal «ninguna vinculación con las visitas turísticas» de cara al futuro.

«Es una visita importante y seguro que de alguna manera nos beneficia, pero no directamente en el volumen de reservas», argumentó la empresaria, quien apuntó que no han hecho ninguna campaña especial coincidiendo con este hito histórico que supone que un papa pise por primera vez el archipiélago.

Tanto Mañaricúa como Ortega recordaron que estos son los meses de la temporada baja en Canarias, por lo que la visita del papa puede incrementar ligeramente lo que son las reservas habituales de estos meses, pero que sobre todo se verá el efecto en Las Palmas de Gran Canaria y en el área metropolitana de Tenerife (Santa Cruz y La Laguna).

El lugar donde se notará algo más en La Laguna, donde las previsiones son más halagüeñas que en la capital tinerfeña, por lo que quizás en este municipio haya alguna otra actividad paralela que coincida con la llegada de León XIV.